Van Aert had niet de beste benen, Pidcock zoekt nog naar antwoorden

Wout van Aert (Jumbo-Visma) toonde zich zondag in Gent-Wevelgem weer als één van de beteren in de koers, maar kon die vorm niet doortrekken met de zege. Zijn ploegmaat Christophe Laporte werd wel tweede. ‘Hij wordt niet geklopt omdat hij minder snel is.’

Van Aert was tevreden over zijn eigen koers, verklapte hij aan de tv-camera’s. ‘Ik voelde mezelf goed en de ploeg was ook goed. Ik had misschien gehoopt om iets meer het verschil te kunnen maken. Misschien was ik niet toptop, maar we waren op de afspraak. Laporte had een goede kans om te winnen vandaag, dus het was logisch dat we die vlucht beschermden.’

Met Biniam Girmay won een verrassende, maar vooral historische naam. ‘Voor een grote klassieker is hij een grote verrassing, ja. Maar dikke chapeau voor hem. Als ik de sprint zo bekijk, wordt Laporte niet geklopt omdat hij minder snel is. Hij lijkt verrast te worden door de aanzet van Girmay, maar we rijden als ploeg een goede koers dus we mogen tevreden naar huis gaan.’

Laporte: ‘Ik werd verrast’

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) was ontgoocheld. ‘Het was close. Ik werd verrast door de aanzet van Girmay, die meteen een paar meter pakte. Misschien maakte ik een fout door niet eerder aan te zetten. Ik ben ontgoocheld omdat ik me sterk genoeg voelde om te winnen. Mijn tweede plaats van vrijdag in Harelbeke kan je dan ook niet vergelijken met deze.’

‘Ik ging in de aanval om het team in een goede positie achter te laten’, stelde hij. ‘We wilden de race harden maken, maar we waren niet de enige. We kunnen niet elke koers winnen, maar je krijgt niet vaak dit soort kansen om zo’n klassieker te winnen.’

Tim Merlier: ‘Kon niet over mijn limiet gaan’

Merlier won de sprint in het peloton en werd zo zesde. ‘Ik was zeker niet super, maar achteraf was dat misschien mijn redding. Ik kon niet over mijn limiet gaan, zeker niet op de kasseien, de andere klimmetjes gingen op zich nog wel. Maar de passages op de Kemmel waren dikwijls niet goed genoeg. Ik win de sprint uiteindelijk nog wel, maar het is niet de overwinning.’

‘Met vier voorop blijven, want vanachter hebben we ook niet stilgezeten, is toch niet niks. Het is mooi voor Girmay. Een mooie winnaar, zeker als je zo’n wedstrijd kan winnen’, concludeert Merlier.

Pidcock: ‘Niet duidelijk wat er aan de hand is’

De wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock was vooral blij dat hij de wedstrijd kon uitrijden, al was het maar als 67ste. ‘Ik ben best tevreden. Ik kon finishen, wat een goed teken is voor wat er nog komt. Het is duidelijk dat ik koersritme mis. Ik heb afgezien vandaag, maar het is een start. Het geeft me de juiste basis. Ik heb alles gegeven, ook toen ik gelost werd. Ik moet positief blijven’, stelde hij aan Cyclingnews.

Op de Kemmelberg, passage één, liet Pidcock zich zelfs even zien. ‘Tot dan voelde ik me geweldig, daarna niet meer. Ik zat op de voorposten op de Kemmel, maar dat kostte veel krachten. Te veel, zo bleek later. Ik heb een goede vorm te pakken, maar ik heb nog steeds last van mijn maag. Ik kan geen koolhydraten verwerken, zeker in de finales van wedstrijden. Ik heb een bloedtest laten uitvoeren, onder andere. Om eerlijk te zijn ken ik de details niet. Het is niet normaal, maar we doen er alles aan om het opgelost te krijgen. Wat het juist is, is onduidelijk. Er is iets aan mijn lever dat niet goed werkt, en vooral tijd nodig heeft om te helen. Ook toen ik in het verleden sukkelde met mijn maag, had dat een zware weerslag op mij. Wanneer ik weer mijn normale ik zal zijn, kan ik niet inschatten. Maar hopelijk is dat zo snel mogelijk.’

Foto: BELGA

Greg Van Avermaet wordt alsmaar beter

De laureaat van 2017, Greg Van Avermaet, moest dit jaar genoegen nemen met een 17e plaats in Gent-Wevelgem. De Waaslander lijkt stilaan klaar voor de 106e Ronde van Vlaanderen die er volgende week zondag zit aan te komen.

‘Dat Biniam Girmay wint, is geen grote verrassing. Wij kennen hem ondertussen al een beetje. Hij is vrij snel in de sprint en dat is vandaag nog maar eens gebleken’, zegt Van Avermaet. ‘Op het WK heeft hij toch ook niet onaardig gepresteerd. Girmay is iemand waarvan je moet oppassen als je met hem naar de finish gaat. Ook in de E3 Harelbeke zat hij nog mee in volle finale. Hij is dus in vorm. Dat hij wielergeschiedenis schrijft in Wevelgem, is wel leuk. Hij heeft enorm veel talent. Hij heeft dan wel geen ervaring in de Vlaamse kasseikoersen, maar kan wel met een fiets overweg. Hij kan ook goed sprinten en dus weet hij waar hij moet zitten op het juiste moment.’

‘Mijn E3 Harelbeke viel wat tegen en hier kon ik toch iets rechtzetten. Ik miste op een haar na de juiste vlucht met Laporte, Stuyven en de rest. Anders had ik ook kunnen sprinten voor de zege. Ik mag tevreden zijn over mijn koers. Ik ben nog niet bij de beteren maar dat zit er wel stilaan aan te komen. Ik geraak dus klaar voor wat nog volgt. De Ronde is een koers die me misschien wel het best ligt, maar er zijn ook nog anderen die de start nemen in Antwerpen.’