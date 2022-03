Wereldkampioene Balsamo sprint naar overwinning in Gent-Wevelgem

Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) heeft Gent-Wevelgem voor dames gewonnen. De wereldkampioene won de sprint van een uitgedund peloton in de Vanackerestraat. Marianne Vos werd tweede, Maria Giulia Confalonieri derde. Onze landgenote Lotte Kopecky werd vierde.

De dames startten na de middag. Al snel kreeg een Russisch-Nederlands duo een vrijgeleide voor de vroege vlucht: Gulnaz Khatuntseva en Anne van Rooijen pakten een maximale voorsprong van drie minuten. In De Moeren was het Jumbo-Visma die de kat de bel aanbond, maar dat moest doen zonder wind. Geen grote gevolgen dus, behalve dat Marianne Vos vroeg enkele ploegmates verloor. Het kopduo spartelde nog even tegen, maar met nog 65 kilometer te gaan werden ze alsnog ingehaald.

Op de Baneberg liet Lotte Kopecky (SD-Worx) zich voor het eerst zien. De Belgische kampioene trok even door toen het stil viel in de kopgroep. Ze kreeg Katarzyna Niewiadoma (Canyon), Anna Henderson (Jumbo-Visma), Marta Lach (Ceratizit) en Liane Lippert (Team DSM) mee.

Bij de eerste passage van de Kemmelberg duwde Kopecky andermaal door, maar toch sloten Marta Cavalli (FDJ), Labecki (Jumbo-Visma) en Olivia Baril (Valcar) vanuit het peloton aan. De Nederlandse Lorena Wiebes kende minder succes: de sprintster viel weg uit de kopgroep en gaf later in de wedstrijd op.

Indrukwekkende De Wilde

Intussen werd de vlucht met Kopecky geneutraliseerd, maar daardoor kwamen de nieuwe aanvallen snel op elkaar. Op de Banenberg maakte de piepjonge Julie de Wilde indruk door mee te gaan met een aanval van Chantal Van den Broek-Blaak. Op de steilste kant van de Kemmelberg werd de groep andermaal in stukjes gereten, waarbij Grace Brown (FDJ) probeerde om een solo op te zetten.

Maar na de naweeën van de Kemmelberg doemde toch weer een grote groep rensters samen op. Van den Broek-Blaak, Mackaij en Van Anrooij probeerden nog eens weg te rijden, maar Jumbo-Visma knalde het gat dicht in functie van vicewereldkampioene Marianne Vos.

Het ging bijzonder snel bij de Australische hardrijdster, terwijl achter haar Trek-Segafredo het heft in handen nam. Europees kampioene Ellen Van Dijk en Vos-helpster Rianne Markus moesten alles uit de kast halen om de aanvalster terug te halen. Dat lukte, maar wereldkampioene Elisa Balsamo moest nog enkele kwakjes uitdelen om tot in het goede wiel te komen.

Marlene Reusser loodste Kopecky uitstekend naar de finish, Kopecky moest van ver aanzetten maar Balsamo kwam er toch nog als beste uit. Vos sprintte naar de tweede plaats, Confalonieri pakte de derde plaats. Kopecky werd uiteindelijk vierde.