Directeur boekhandel Filigranes in Brussel stapt op na klachten over seksuele intimidatie

De directeur van de Franstalige boekhandel Filigranes in Brussel, Marc Filipson, heeft zondagavond aangekondigd op te stappen. Vrijdag raakte bekend dat liefst 48 werknemers aan de bel hadden getrokken over onder meer seksuele intimidatie door Filipson.

De Franstalige Brusselse stadszender en nieuwswebsite BX1 bracht vrijdag het nieuws dat liefst 48 werknemers van Filigranes (op een totaal van 95 voltijdse equivalenten) een gezamenlijke brief hadden gestuurd naar de externe preventiedienst Securex. Daarin werd gewag gemaakt van ‘intimidatie, scheldpartijen en ongewenste aanrakingen’ door uitbater Marc Filipson. Ze vroegen ‘dringende actie’ tegen hun werkgever.

De raad van bestuur van de boekhandel bevestigde aan BX1 dat er inderdaad een formeel verzoek voor een psychosociale interventie van collectieve aard was ingediend. De raad ontkende echter dat het ging om ‘feiten van geweld, morele of seksuele intimidatie’.

‘Het is een veeleisende baas, maar zijn opmerkingen zijn vaak perfect gerechtvaardigd,’ klonk het bij BX1. ‘Door zijn uitgesproken persoonlijkheid gebruikt hij soms niet de vereiste vorm, maar hij is zich ervan bewust dat hij hieraan moet werken.’

Filipson zelf ontkende in eerste instantie de feiten. ‘Er is nooit sprake van morele of seksuele intimidatie geweest bij Filigranes’, zei hij vrijdag nog tegen BX1. ‘Mijn advocaten en de raad van bestuur hebben gereageerd op de klachten bij Securex.’

‘Slechte gewoonten’

Nu, twee dagen later, kondigt hij echter zijn vertrek aan. Dat doet hij in een brief die hij naar zijn personeel stuurde, en die de krant La Libre Belgique kon inkijken. ‘De afgelopen dagen stonden Filigranes en ik in het middelpunt van een mediastorm’, schrijft Filipson daarin. ‘De oorzaak: mijn managementstijl en een aantal slechte gewoonten en gedragingen die het professionele leven van mijn collega’s bemoeilijken. Ik besefte niet dat mijn houding sommige mensen zoveel leed kon berokkenen, en ik heb er absoluut spijt van.’

De Filigranes-directeur heeft intussen zelf de procedure gestart om een opvolger te zoeken.