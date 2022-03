Op dit moment is het maar goed dat er in het Witte Huis geen vigilante als president zit, schrijft Tom Van Dyck. Dat neemt niet weg dat de Amerikaanse president ook zijn woorden beter zorgvuldig kiest.

Gaffe. Letterlijk betekent dat woord ‘blunder’, maar in Washington gebruikt men het vaak ook wanneer een politicus per vergissing de waarheid zegt. Een perfect voorbeeld daar is ‘Poetin kan niet aan de ...