Vredesbetoging trekt door Brussel

Verschillende organisaties betogen vandaag in Brussel tegen de oorlog in Oekraïne in een nationale manifestatie Europa voor Vrede en Solidariteit. De betoging vertrok om 13 u aan het Noordstation.

De organisatoren willen in de eerste plaats de verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne uitdrukken. Ze vinden dat Rusland weg moet uit Oekraïne en pleitten voor solidariteit met de vluchtelingen.

Woordvoerder Ludo De Brabander van Vrede vzw, de organisator van de betoging, ging op het duidingsprogramma de Zevende Dag op VRT in debat met ex-minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), kamerlid Theo Francken (N-VA) en Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit).

De Brabander kant zich tegen het militair opbod dat volgens hem is ontstaan na de Oekraïne-crisis. Ook nu er een oorlog is losgebarsten in Oekraïne blijft Vrede vzw erbij dat Europa helemaal kernwapenvrij moet worden. Hij had ook vragen bij het engagement van al de andere partners aan tafel bij de Zevende dag dat er een versterkt Europees defensiebeleid nodig is.

De betoging gaat onder meer uit van 11.11.11, verschillende vakbonden en hun afdelingen, Belgische Coalitie tegen kernwapens, Beweging.net, FOS - Socialistische Solidariteit, Hand in Hand tegen racisme, Hart boven Hard, Intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Uitgeverij EPO, Vrede vzw, of nog Vredesactie.

De organisatoren noemen zich ‘solidair met al wie in Oekraïne, in Rusland, in Europa en wereldwijd opkomt voor vrede.’