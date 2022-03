Drie op de vier kiezen voor crematie

Steeds meer mensen verkiezen crematie boven begraving. Vorig jaar werd in drie op de vier gevallen gekozen voor crematie. Dat schrijft De Zondag op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) naar buiten brengt.

Tien jaar geleden bedroeg het aandeel crematies nog 58 procent. Een opmerkelijke stijging dus. In totaal voerden de twaalf crematoria in 2021 48.622 crematies uit.

Dat is 3.820 crematies minder dan het jaar voordien maar dat is te wijten aan de hoge sterfte bij de covid-19-uitbraak in 2020.

Vandaag zijn begraving en crematie de enige twee opties na overlijden in Vlaanderen. Schryvers pleit voor onderzoek naar nieuwe technieken, zoals resomatie. Het lichaam wordt dan opgelost in een chemische vloeistof. Resomatie zou een kleinere milieu-impact hebben. Wat overblijft na resomatie, kan ook in een urne bewaard worden.