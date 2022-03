Zevende Russische generaal sterft in oorlog

Er blijven Russische hoge officieren sterven in Oekraïne. Luitenant-generaal Yakov Rezantsev zou al de zevende zijn.

De Russische luitenant-generaal Yakov Rezantsev zou vrijdag om het leven zijn gekomen bij een Oekraïense aanval op het vliegveld van Chornobaika vlakbij de stad Cherson. Dat zegt het Oekraïense minister van Defensie. Onafhankelijke bevestiging van de dood van Rezantsev is er niet.

Bij een eerdere aanval op diezelfde luchtmacht basis zou trouwen ook luitenant-generaal Andrei Mordvichev l op 18 maart om het leven zijn gekomen.

Yakov Rezantsev was de commandant van het 49e bataljon van het zuidelijke militaire district van Rusland. Hij zou ook in de oorlog in Syrië actief zijn geweest. Hij werd pas vorig jaar gepromoveerd tot luitenant-generaal.

Rezantsev zou de zevende Russische generaal zijn die sneuvelde in de oorlog, de tweede luitenant-generaal. Naast de generaals sneuvelden ook nog een hele reeks andere hoge officieren. Rusland bevestigde tot nog toe enkel het overlijden van generaal Andrei Sikhovetski (41ste divisie) die stierf door de kogel van een scherpschutter.

Dat zeven generaals sneuvelen een goeie maand oorlog is heel veel. Ter vergelijking: tijdens twintig jaar oorlog in Afghanistan verloor de VS daar één generaal, en dan nog door een aanval in de legerbasis.

Jonge rekruten

Bovendien zouden volgens Westerse inschattingen ongeveer twintig generaals uitgestuurd zijn naar Oekraïne om de militaire operaties te leiden, wat betekent dat een kwart van hen al is gesneuveld.

Volgens diezelfde bron zou vooral de falende elektronische communicatie de generaals kwetsbaar maken voor doelgerichte aanvallen van scherpschutters, die erop gericht zijn hooggeplaatste militairen uit te schakelen. De Russen hebben problemen met hun beveiligde ERA-telefoonsysteem en vallen daarom soms terug op doodgewone telefoons met Oekraïense simkaarten. Die berichten worden zonder moeite onderschept en doorgespeeld aan het Oekraïense leger.

Maar wat ook een belangrijke rol speelt, is dat de generaals moeten leiden in de frontlinie omdat het leger van 200.000 manschappen uit grotendeels jonge rekruten bestaat, die niet altijd goed weten wat ze moeten doen. Veel van de soldaten wisten op voorhand ook niet dat ze naar een oorlog trokken en zijn niet erg gemotiveerd. Maar daardoor worden de generaals zelf aan grotere risico’s blootgesteld.

De Amerikaanse oud-generaal David Petreaus – opperbevelhebber van het Amerikaanse leger en van 2011 tot 2012 ook directeur van de CIA – zei aan CNN dat het ‘zeer uitzonderlijk’ is dat een generaal sterft aan het front. Ook hij wijst naar de moeizame bevelvoering en de verstoorde communicatiekanalen.

Wanneer een bevelhebber dan een colonne moet aansturen, loopt het gemakkelijk mis. ‘Een colonne stopt, en achterin wordt een generaal ongeduldig in zijn gepantserd voertuig. Jongere officieren durven geen beslissingen te nemen, dus de generaal gaat naar voren om te kijken wat er aan de hand is. De Oekraïners hebben zeer, zeer goede sluipschutters, die op dat moment liggen te wachten om hen één na één uit te schakelen’, legt Petreaus uit.