Ons land heeft zaterdagavond Chayenne Van Aarle als Miss België 2022 verkozen. Een van de juryleden was Anna Neplyah, de huidige Miss Oekraïne. De 26-jarige hield er een betoog over de gruwel die zich momenteel afspeelt in haar land. ‘Waarom? Waarom hangt de wereldvrede af van één persoon, een terrorist?’