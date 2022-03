Vliegtuigcrash in China: tweede zwarte doos aangetroffen

De tweede zwarte doos van de Boeing 737-800 die deze week in China neerstortte met 132 mensen aan boord, is teruggevonden. Dat melden Chinese staatsmedia zondag. Bij de crash waren geen overlevenden.

‘De tweede zwarte doos van de vlucht China Eastern MU5735 is op 27 maart teruggevonden’, aldus het Chinese persagentschap Xinhua. Het toestel was op weg van Kunming, in het zuidwesten van China naar Guangzhou, in het zuiden van het land.

Het vliegtuig stortte maandag neer in een afgelegen heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het toestel dook van een hoogte van meer dan acht kilometer pijlsnel naar beneden. Even leek het uit de duikvlucht te komen, maar nadien stortte het toch neer.

Een eerste zwarte doos, die met de stemopnames uit de cockpit, was eerder al teruggevonden. De tweede zwarte doos, met de vluchtgegevens, is nu dus ook terecht. Een technisch team van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing werkt mee aan het onderzoek naar de crash.