Chayenne Van Aarle uit Antwerpen is Miss België 2022

De 22-jarige Chayenne Van Aarle uit Antwerpen is zaterdag in het Proximus Theater in Adinkerke (De Panne) verkozen tot Miss België 2022. Zij volgt Kedist Deltour op. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte dat bekend tijdens een galashow. Dit keer mocht het opnieuw met publiek.