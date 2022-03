Reserve-Duivels stellen teleur in Ierland

De meest ervaren ‘reserve-Duivels’ vielen uit de toon in het 2-2-gelijkspel in Ierland. België kan volgende maand zijn status als nummer 1 van de wereld verliezen aan Brazilië.

De excuses waren op voorhand geschreven. Zonder Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Eden Hazard, Dries Mertens en Romelu Lukaku ontbraken tien spelers die in normale omstandigheden in de basis zouden staan. De wedstrijd tegen Ierland bood een kans aan ‘de besten van de rest’ om punten te scoren bij de bondscoach. Maar in een goed volgelopen Aviva Stadium in Dublin maakten de reserve-Duivels geen reclame voor zichzelf.

De omstandigheden zaten nochtans niet tegen. Na een vinnig begin van de Ieren scoorde Michy Batshuayi bij de eerste Belgische kans. De ervaren Ierse kapitein Seamus Coleman liet zich kinderlijk uitspelen, de spits van Besiktas scoorde zijn 23ste goal in zijn 40ste wedstrijd voor de Rode Duivels. De laatste zeven wedstrijden had hij maar één keer gescoord.

Foto: BELGA

Prik van Ierland

Het doelpunt van Batshuayi was de opmaat van twintig minuten Belgische dominantie, ook al resulteerde dat niet in grote kansen. Ierland was geen meester over de bal en slaagde er niet in de kersverse vader Simon Mignolet aan het werk te zetten. Om leven in de brouwerij te krijgen nam de Ierse regisseur de Franse ‘verrader’ Thierry Henry in beeld en liet hij luid boegeroep opstijgen in Lansdowne Road. De assistent van bondscoach Roberto Martinez hield ooit met een handsbal Ierland van het WK.

Een eerste prik van Ierland was voldoende om een bres te slaan in de Belgische defensie. James McClean dwong een corner af waarop de Ierse fans zich vol achter de ploeg zetten. Op enthousiasme maakte Chiedozie Ogbene de 1-1. De Belgische verdedigers kregen de bal niet weg, de in Nigeria geboren aanvaller scoorde acrobatisch met een omhaal.

Sputterende motor

De Belgen stonden erbij en keken ernaar. Zonder aanwijsbare reden gaven de Duivels de controle uit handen. Ervaren krachten schoten te kort. De tot kapitein uitgeroepen Youri Tielemans viel door de mand als nieuwe leider van de jonge Duivels. Achterin schutterden de meest ervaren verdedigers, Dedryck Boyata en – vooral – Jason Denayer. De speler van Lyon staat sinds december buitenspel bij zijn club omdat hij niet wil bijtekenen. Hij kon zijn gebrek aan wedstrijdritme niet verstoppen.

Roberto Martinez wisselde één speler aan de rust. De tegenvallende Alexis Saelemaekers – hij ligt ook bij AC Milan onder vuur – ging er af voor Thomas Foket. Het spelbeeld veranderde niet. Hans Vanaken liet zich de bal ontfutselen, James McLean had de 2-1 aan de voet, maar Youri Tielemans en Jason Denayer redden op de lijn. België bleef kwetsbaar. Jason Knight kwam in kansrijke positie, maar trapte op Thomas Foket.

Foto: BELGA

België kwam opnieuw op voorsprong na een stilstaande fase. Hans Vanaken kopte een corner in doel. De speler van Club Brugge onderstreepte daarbij zijn groeiende belang voor de Rode Duivels. Ook tegen Estland en Tsjechië was hij al belangrijk met een doelpunt en twee assists. Even betekenisvol is dat de Belgen konden scoren na een corner. Dat was hen in de voorbije honderd wedstrijden maar drie keer gelukt.

Het slot van de wedstrijd werd beïnvloed door veelvuldig wisselen. Een van de Ierse invallers, Alan Browne, won een kopbalduel van de Belgische invaller Orel Mangala om de 2-2 op het bord te zetten. Zo schonken de Rode Duivels het perfecte cadeau aan Ierland voor de honderdste verjaardag van de Ierse voetbalbond.

Fifa-ranking

Door het gelijkspel riskeren de Rode Duivels de nummer-1-plaats van de Fifa-ranking te verliezen. Vier jaar lang stond België op 1, maar volgende maand kan Brazilië de leiding overnemen. De Goddelijke Kanaries wonnen eerder deze week met 4-0 van Chili.

Zorgwekkender dan het verlies van de koppositie is dat België zonder zijn sterkhouders tot twee keer toe geen voorsprong kan vasthouden. Bondscoach Roberto Martinez is enkele wijze lessen rijker als hij straks een voorlopige WK-selectie op papier zet.