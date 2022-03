De Amerikaanse president Joe Biden zei dat de wereld zich moet voorbereiden op een lang conflict. Hij ziet een gevecht tussen democratie en autocratie. ‘In hemelsnaam, deze man mag niet aan de macht blijven’, zei hij over Vladimir Poetin.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zaterdagavond Warschau toe als afsluiter van zijn tweedaags bezoek aan Polen. De 79-jarige leider toonde zich bevlogen en strijdvaardig. Rusland probeert in eigen land de democratie te vermorzelen en brengt ook zijn buurlanden in gevaar, zei Biden. Voor de brutale inval in Oekraïne bestaat volgens hem geen rechtvaardiging. En de Amerikaanse president was duidelijk. ‘Deze strijd zal niet gewonnen zijn in enkele dagen of maanden. We moeten ons wapenen voor een lang gevecht’, klonk het.

Biden zegde de mensen in Oekraïne de steun van de Verenigde Staten toe. ‘We staan aan jullie zijde’, sprak hij. De mensen in Rusland riep hij op zich te distantiëren van de oorlog in Oekraïne. ‘Jullie, het Russische volk, zijn onze vijand niet.’ En nog: ‘Deze oorlog is jullie niet waard.’

Biden herhaalde dat de Verenigde Staten niet in conflict willen geraken met de Russische troepen die Oekraïne binnengetrokken zijn, maar hij had een stevige waarschuwing voor Moskou in petto. ‘Denk er zelfs niet aan één centimeter op het grondgebied van de NAVO door te dringen’, klonk het hard.

‘In godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven’, stelde Biden, zonder expliciet de naam van de Russische president Vladimir Poetin te noemen. Hij omschreef hem als een ‘dictator’. ‘Een dictator, die een rijk opnieuw wil opbouwen, kan nooit de liefde van de mensen voor de vrijheid vernietigen.’ Volgens de Amerikaanse president heeft Poetin met de Russische oorlog in Oekraïne een strategische fout gemaakt.

Biden hield zijn als ‘historisch’ omschreven toespraak in het koninklijk kasteel in Warschau, dat als een symbool geldt van de Poolse hoofdstad die tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd verwoest en later heropgebouwd. Eerder zaterdag had hij ontmoetingen met Oekraïense vluchtelingen en ook met twee ministers van de Oekraïense regering.