Samuel L. Jackson krijgt ere-Oscar voor hele carrière

Samuel L. Jackson heeft vrijdag een ere-Oscar gekregen voor zijn hele carrière. De acteur werd voorheen enkel maar genomineerd in de categorie beste bijrol voor zijn acteerprestaties in Pulp fiction. De Oscars worden zondag uitgereikt.

Nooit won hij een officiële Oscar, al werd hij wel genomineerd voor zijn legendarische vertolking van huurmoordenaar Jules Winnfield in Tarantino’s Pulp fiction. Die Oscar had hij toch verdiend, zei Samuel L. Jackson onlangs lachend aan de Britse krant The Times. De Academy maakte het vrijdag goed met een ere-Oscar voor de geliefde Amerikaanse acteur.

‘Ik ben heel erg trots op dit beeldje’, zei Jackson bij de overhandiging. ‘Dit dingetje zal heel erg gekoesterd worden.’ Hij bedankte iedereen die ooit een ticket heeft gekocht voor een film waarin hij heeft meegespeeld.

De intussen 73-jarige acteur liet zich ook opmerken in andere Tarantino-films aan, zoals Jackie Brown en Django unchained. Spike Lee castte hem in Do the right thing en Jungle fever. Daarnaast komt hij vaak terug als personage in Marvel-films.

De ere-Oscars worden elk jaar uitgereikt twee dagen voor de eigenlijke Oscars. Ze zetten opmerkelijke levenslange bijdragen aan de filmindustrie in de bloemetjes. Er waren ook onderscheidingen voor onder meer Liv Ullmann, bekend van verscheidene films van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, en Danny Glover, die schitterde aan de zijde van Mel Gibson in de Lethal Weapon-reeks.

De Oscarceremonie vindt zondag plaats. The power of the dog is topfavoriet, maar heeft concurrentie te vrezen van underdog Coda. Bekijk hier onze volledige pronostiek.