Franse staat neemt juridische stappen tegen woonzorggroep Orpea en wil subsidies terugvorderen

Een afgevaardigde van de Franse regering hekelt de ‘ernstige disfunctie’ die blijkt uit een nieuw rapport over rusthuisketen Orpea. Ze gaat daarom juridische stappen nemen en wil bepaalde subsidies terugvorderen.

De Algemene Sociale Inspectie en de Algemene Financiële Inspectie van Frankrijk hebben na zes weken onderzoek een rapport afgeleverd aan de regering over de wantoestanden in Orpea-rusthuizen. Het rapport spreekt over een ‘ernstige disfunctie’ en ‘menselijke en organisatorische mankementen’. Als reactie wil de Franse regering nu juridische stappen nemen. Dat heeft regeringsafgevaardigde Brigitte Bourguignon gezegd op de zender France Inter. Ze stuurde er ook op aan om subsidies terug te vorderen die niet correct werden gebruikt.

Het rapport zou binnenkort grotendeels openbaar worden gemaakt. ‘Behalve hetgeen wat onder het bedrijfsgeheim valt’, aldus de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

De Orpea-groep ligt onder vuur omdat het private winsten voornam op het welzijn van z’n bewoners. Binnen de sector van de rusthuizen zorgde de zaak voor een schokgolf, ook tot in ons land. Verschillende van hun rusthuizen kwamen op de Belgische zwarte lijst terecht.