Weerbericht | Zonnige zaterdag

Zaterdag blijft het droog met volop zon. De maxima schommelen rond 11 graden op het strand (ten gevolge een zeebries), 13 tot 15 graden in de Ardennen en 16 tot 18 graden elders. De wind wordt matig uit noordoost. Aan zee trekt de wind aan tot matig of vrij krachtig in de namiddag uit noord- tot noordoost. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht op zondag blijft het droog en is het eerst nog overal helder. In de loop van de nacht trekken er over de noordelijke landshelft laaghangende bewolking en nevel of mist binnen vanuit Nederland. In het zuiden van het land zou het nog overwegend helder blijven. De minima schommelen van 7 graden in het westen tot lokaal -2 graden of nog lager in de Ardennen waar het grotendeels helder blijft. De wind wordt zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.

Zondag begint de dag met veel ochtendgrijs ten noorden van Samber en Maas. In de Ardennen start de dag veelal zonnig. Rond de middag lossen de lage wolken op en krijgen we mooie zonnige perioden met enkele wolkenvelden. De maxima schommelen rond 13 graden op de Hoge Venen en aan zee, 15 tot 17 graden op veel andere plaatsen en tot 18 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit noordoost.

Maandag zijn er eerst lage wolken op sommige plaatsen en lokaal wat mist. In de namiddag lossen deze wolken op en wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt in alle streken met kans op een lokaal buitje. De maxima schommelen tussen 11 graden in het noorden en rond 16 graden in het zuiden. De wind blijft zwak uit noordoost of veranderlijke richtingen. Aan zee wordt de wind matig uit noordoost.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden met regen vanuit Frankrijk. In het zuidoosten van het land kan er wat meer neerslag vallen dan in het noorden. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Donderdag is het vaak zwaarbewolkt met nog wat neerslag, vooral in de zuidoostelijke helft van het land. In het westen en het noorden krijgen we meer opklaringen en is het droger. In Hoog- België kan de neerslag een winters karakter aannemen. De luchtmassa wordt kouder en de maxima komen niet hoger dan 4 tot 10 graden.

Vrijdag komen we terecht in polaire lucht. Het is zwaarbewolkt met kans op enkele voorjaarsbuien. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden.