Podcasttips | Ontmoet nooit je helden? Fuck it, dacht Michèle Cuvelier

Michèle Cuvelier gaat op zoek naar Paul McCartney met één brandende vraag voor de Beatle. 9/12 en This is love scoren dan weer met onconventionele verhalen.

Het klimaat neemt in onze gedachten vaak zulke epische proporties aan dat we er soms liever niet bij stilstaan. Maar wat als iemand je komt vertellen dat een piepkleine, nieuwe microbe een deel van de oplossing is voor de klimaatopwarming? Dat is precies wat wetenschapsjournalist Pieter Van Dooren deze week deed in Bits & atomen. Ontdek wat de mixotrofe dinoflagellaat voor ons kan betekenen.

Zoals je ondertussen wel weet, werd het podcastfestival uitgesteld van december naar 1 en 2 april. Dat was even slikken voor de organisatie, maar de line-up bleef volledig behouden én werd uitgebreid. Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier kwam er bijvoorbeeld bij om haar nieuwe podcast Hey Paul voor te stellen.

Eén vraag brandt op Michèle Cuveliers lippen: ‘How do you let it be?’ Foto: Studio Brussel

1. De weg naar Macca is lang

Ontmoet nooit je helden. Ze zijn je vrienden niet en het draait geheid uit op een gênante teleurstelling. Het zal Michèle Cuvelier allemaal worst wezen. De Studio Brussel-presentatrice droomt al sinds haar veertiende van een ontmoeting met Paul McCartney. Mocht het er ooit van komen, heeft ze een ultieme vraag paraat: how do you let it be? Dat wil de zelfverklaarde stresskip wel eens weten van haar favoriete Beatle.

‘Probeer het maar eens’, vond Studio Brussel-opperhoofd Jan Van Biesen en hij stuurde Cuvelier op missie. In de eerste minuut wordt al gehint dat de 29-jarige Beatles-fan hem gevonden heeft, maar de weg naar Macca is lang en bezaaid met obstakels. In vijf afleveringen komt de radiomaakster niet alleen oog in oog te staan met McCartney, maar ook met zichzelf.

Met plezier luisterde ik alvast de eerste twee afleveringen. Michèle Cuvelier mag dan wel over de properste dictie van de VRT beschikken, ze heeft gelukkig ook de naturel om een podcast te dragen. Ze draait er haar hand niet voor om ook even haar psycholoog of oud-leerkracht Engels op te laten draven, naast usual suspects als Stijn Van de Voorde en Vincent Byloo. Die persoonlijke insteek is cruciaal om deze podcast boven een typische docupodcast als Classics Helden uit te laten stijgen.

Maar landt het ook bij de superfans van The Beatles? Ik ging verhaal halen bij Alexander Lippeveld, DS Vandaag-presentator en superfan van de Fab Four. ‘Ik kan kort zijn: Cuveliers nummerkeuze is uitstekend. Je hoort meteen dat ze een van ons is.’ De zwierige montage verdient volgens hem zeker ook een pluim. Waar de vorige Stubru-podcasts vaak nog klonken als onderonsjes tussen de ons-kent-ons, voelt Hey Paul als een heel eigen creatie, een sterke podcast met de stempel van Studio Brussel.

‘9/12’ is de slokop op de Ambies, de Oscars voor de podcasts. Foto: Amazon/Pineapple Street

2. En de winnaar is ...

Dinsdag werden voor de tweede keer The Ambies uitgedeeld. Dat zijn de Amerikaanse industrieprijzen die zich opwerpen als ‘de Oscars van de podcasts’. Vorig jaar schoot Dying for sex, met een onweerstaanbare mix van humor, seks en verdriet, de hoofdvogel af. Dit jaar gaat de eer naar 9/12, een zevendelige reeks die op originele wijze de gevolgen van 9/11 op de Amerikaanse samenleving onderzoekt. De podcast stond al op bijna elk Engelstalig eindejaarslijstje en toch bleef het stof vergaren op mijn te-luisteren-lijst. Hoog tijd om daar verandering in te brengen!

Bovenop de prijs voor podcast van het jaar, won 9/12 ook een Ambie voor beste verslaggeving en beste originele muziek.

Pineapple Street, het productiehuis achter9/12, kroonde zich koning op deze editie van The Ambies. Het won ook nog eens accolades met70 over 70 (beste interview), Stay away from Matthew Magill (beste documentaire), en Back issue (beste entertainment). De volledige lijst winnaars vind je hier.

Benieuwd naar Belgische podcastprijzen? De Oorkondes worden op zaterdag 2 april uitgereikt op het DS Podcastfestival. De genomineerden vind je terug in de podcastapp van De Standaard. Ook de vijf kanshebbers voor de publieksprijs hebben we daar net bekendgemaakt. Wie uiteindelijk de meeste stemmen kreeg, hoor je uiteraard ook in de ceremonie.

Sterke verhalen, warm en sfeervol verteld. Foto: Voxmedia

3. Liefde is ...

Voel je de lentekriebels? Dan is de tip van doctoraatsonderzoeker Elisa uit Leuven uitermate geschikt luistergezelschap. In This is lovegaat de Amerikaanse Phoebe Judge al 43 afleveringen lang op zoek naar liefde. ‘Niet per se de romantische liefde,’ verduidelijkt Elisa, ‘maar liefde in de meest brede zin. Het kan gaan om liefde voor kunst of voor dieren. En als het gaat over liefde tussen mensen, dan zal het in een onconventienele vorm zijn.’ Het zijn stuk voor stuk straffe verhalen, maar deze podcast luister je ook voor de warme sfeer. ‘Ze laten je de schoonheid van het alledaagse inzien’, vat Elisa het samen.

Twee afleveringen schieten er voor haar bovenuit. In ‘Something large and wild’ ontmoet een zwemster een verloren walviskalf. Ze besluit een oogje in het zeil te houden tot de moeder terugkeert. ‘The town that stayed quiet’ vertelt dan weer over de verbindende kracht van erfgoed. Om het geluid van de unieke Stradivarius-violen te bewaren, moet een Noord-Italiaans stadje alles laten vallen en volstrekte stilte bewaren.

