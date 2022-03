Vladimir Poetin klaagt ‘cancelling’ van JK Rowling aan

In een tirade over ‘progressieve discriminatie’ haalde de Russische president Vladimir Poetin JK Rowling, de Britse schrijfster van de Harry Potter-boeken, aan als bewijsmateriaal voor de gevaren van westerse ‘cancel culture’.

In een nieuwe televisiespeech over cancelcultuur heeft de Russische President Vladimir Poetin de Britse schrijfster JK Rowling verdedigd. Hij haalde haar aan als iemand die was ‘gecanceld’ vanwege haar standpunt over geslacht en genderrechten. Rowling staat bekend om haar controversiële en transfobe meningen over de transgendergemeenschap.

‘Ze hebben JK Rowling, de schrijfster van kinderboeken, onlangs gecanceld’, zei Poetin in zijn tv-toespraak. ‘Haar boeken worden over de hele wereld gelezen, maar ze werd gecanceld omdat ze niet voldeed aan de eisen van de zogenaamde gendervrijheden.’

Hij haalde ook aan dat hij zich nooit zou kunnen inbeelden dat zoiets in Rusland zou gebeuren. ‘Wij zijn hiertegen verzekerd dankzij onze cultuur’, sprak Poetin. ‘Die is onlosmakelijk verbonden met ons moederland Rusland, waar geen plaats is voor etnische onverdraagzaamheid.’

WATCH: Vladimir Putin says the West has "cancelled" JK Rowling and are now "engaging in cancel culture" against Russia.



(Begins at 1:00)pic.twitter.com/fqAin41HpO — TLDR News UK (@TLDRNewsUK) March 25, 2022

Poetin beweerde onder meer ook dat het Westen de waarheid cancelt, en maakte de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. ‘Ze proberen nu ons land te annuleren. Ik heb het over de progressieve discriminatie van alles wat met Rusland te maken heeft’, zei Poetin, eraan toevoegend: ‘Ze verbieden Russische schrijvers en boeken.’ Hij vergeleek de ‘cancel culture’ met de gedachtegang van de nazi’s voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Herinner je de beelden toen zij boeken verbrandden.’

JK Rowling reageerde op Twitter kritisch op de speech van Poetin: ‘Kritiek op de westerse cancelcultuur wordt mogelijk niet het best geuit door degenen die momenteel burgers afslachten voor de misdaad van verzet, of die hun critici gevangenzetten en vergiftigen’, aldus Rowling, gevolgd door de hashtag #IStandWithUkraine. Ze linkte ook naar een artikel van de BBC over Aleksey Navalny, de gevangengenomen Kremlincriticus.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Rowling kwam al verschillende keren in opspraak met haar transfobe uitlatingen. In juni 2020 schreef ze op Twitter: ‘Ik ken en hou van transpersonen, maar door het concept van geslacht uit te wissen, kunnen velen niet meer zinvol over hun leven praten’, waarna ze een essay publiceerde met haar mening over gender, dat al snel door critici werd omgedoopt door het TERF-manifesto (Een TERF is een radicale feminist die transvrouwen niet als vrouwen ziet). Zelf ontkende ze meermaals transfoob te zijn.

Ook Poetin staat erom bekend enorm kritisch te zijn tegenover de transgendergemeenschap en de LGBTQ+ gemeenschap. Zo noemde hij de acceptatie van transpersonen eerder al een ‘misdaad tegen de menselijkheid’ en vergeleek hij gender non-conformiteit met de coronapandemie. Ook gaf Poetin deze ‘Westerse gedachtegang’ als een van de redenen voor de inval van Oekraïne, omdat het Westen de Russische ‘traditionele’ waarden wil vernietigen en zijn ‘valse’ waarden wil opdringen, die in strijd zijn met de menselijke natuur.