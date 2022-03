Van Aert wint E3 Saxo Bank Classic na koppeltijdrit met ploegmaat Laporte

Wout van Aert hield met zijn Franse ploegmaat Christophe Laporte niet alleen een indrukwekkende koppeltijdrit, hij reed de tegenstand simpelweg naar huis.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals Christophe Laporte in de openingsrit van Parijs-Nice in Mantes-la-Ville mocht winnen van Wout van Aert, zo was het in Harelbeke de kopman zelf die besliste dat hij zijn eerste E3 Saxo Bank Classic zou pakken. En dat na een heel lang uitgesponnen finale van een negentigtal kilometer waarin Jumbo-Visma eigenlijk van het begin tot het einde de lakens uitdeelde.

Op de Hotond kwamen de potentiële hoofdrolspelers voor het eerst naar voren geschoven. Dat was op negentig kilometer van de finish. Wat volgde, was een ongelofelijk gevecht richting de Kortekeer om juist gepositioneerd te zitten vooraleer er rechts op een smallere weg werd ingeslagen.

Kasper Asgreen verloor daar een eerste pion, want na een stevige kopbeurt zette Stijn Steels zich langs de kant. Op hetzelfde moment zagen we een eerste keer veel geel voorin, want de Taaienberg doemde op.

Daar ontbond Van Aert zijn duivels. Zoals de vijfvoudige winnaar Tom Boonen vroeger zo vaak deed. Alleen Kasper Asgreen, Stefan Küng, Jasper Stuyven, Matej Mohoric, Christophe Laporte en Tiesj Benoot konden volgen. Hoewel Jumbo-Visma met drie eenheden op zeven het numerieke overwicht had, werkten de eenlingen aanvankelijk goed mee. Maar toen de vroege vluchters werden ingelopen, liep het ineens minder gesmeerd voorin.

Voor Benoot was dat het sein om rond de Berg ten Stene tot drie keer toe in evenveel kilometer te versnellen. Daarmee werd niet alleen in de kopgroep het kaf van het koren gescheiden, maar werd de jacht van Ineos-Grenadiers ook snoeihard verstoord. Het resultaat was dat ze slechts met acht naar de Boigneberg vlogen.

Het werd een schaakspel tussen Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers, die zo snel mogelijk de move van Van Aert ongedaan wilden maken. Om dat te verhinderen moest de Belgische kampioen vol zijn helpers Benoot en Laporte gebruiken, terwijl de rest rustig mee surfte op de golven van Jumbo-Visma.

Na de Eikenberg maakten Jhonatan Narváez, Dylan van Baarle, Davide Ballerini, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Biniam Girmay, Mike Teunissen, Rasmus Tiller en Michael Gogl de sprong naar de leiders. Op de Stationsberg (op 57 km van de streep) vlogen Ballerini en Oss er voorin af en hadden we nog slechts zestien koplopers.

Op de Paterberg (42,1 km) was het opnieuw een indrukwekkende Wout van Aert die naar boven stoof in het gootje. Alleen Christophe Laporte kon de Belgische kampioen volgen. Girmay moest daar met een gebrek aan ervaring de rol lossen. Terwijl Asgreen de pech had dat Florian Sénéchal net voor de Paterberg voorin lek reed.

De tandem van Jumbo-Visma kwam met 27 seconden voorsprong aan de voet van de Oude Kwaremont. Daar verloren we bij de achtervolgers achtereenvolgens Teunissen, Turgis, Stuyven, Tiller, Gogl en Benoot.

Door versnellingen van Madouas en Mohoric was de voorsprong boven op de Oude Kwaremont nog 18 seconden. De koppeltjes Madouas-Küng, Van Baarle-Narvaéz en Asgreen, Girmay, Mohoric en blok-aan-het-been Benoot bleven kilometers lang hangen op 22 seconden, maar ze kwamen geen seconde dichterbij. Integendeel, op 15 kilometer van het einde keken ze al tegen anderhalve minuut achterstand aan. De veer was gebroken. De kopjes gingen naar beneden. De derde plaats was het hoogst haalbare: die ging naar Stefan Küng die niet alleen the best of the rest was, maar ook de revelatie was van deze 64ste editie van de Saxo Bank Classic.

Alweer een demonstratie van Jumbo-Visma. Foto: Belga

Wat deden de Belgen?

Toch begon het in mineur voor Jumbo-Visma, want Tosh Van der Sande was de eerste landgenoot wiens naam over de boordradio weerklonk. De in Spanje wonende ploegmaat van Wout van Aert belandde samen met de Israëliër Guy Sagiv (Israel-Premier Tech) in het ziekenhuis nadat ze na amper 4 km koers in Waregem waren gevallen. Bij Van der Sande werd gevreesd voor een breuk van de linkerelleboog.

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) reed met de Oostenrijker Tobias Bayer van Alpecin-Fenix een chasse-patate. De Oost-Vlaming miste op een haar na de vroege vlucht en werd opnieuw ingerekend op de Oude Kruisberg, de vierde van de zeventien hellingen, waar Stan Dewulf (AG2R-Citroën) en Frederik Frison (Lotto-Soudal) dan weer op de eerste kasseien van de Oude Kruisberg tegen de grond sloegen. Samen met Ivan Garcia Cortina, al leek het een scrimmage zonder veel erg.

Victor Campenaerts was de volgende die tijdens de beklimming van de Hotond, op 90 km van de streep, ineens problemen had met zijn fiets. Zijn voorwiel ontbrak wat spaken. Het duurde lang vooraleer er dan toch van fiets werd gewisseld. Selig en Schwarzmann wachtten hem op, maar net op dat moment vloog het peloton met een rotvaart naar de Kortekeer. Campenaerts zou niet meer in het verhaal voorkomen, net als heel Lotto-Soudal dat op vroege vluchter Brent Van Moer na niet in beeld kwam.

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) was de volgende landgenoot in the picture. De Belgische kampioen van Anzegem 2020 anticipeerde door voor de Kortekeer voor het peloton uit te rijden, maar toen de koers helemaal ontplofte op de Eikenberg lukte het net niet.

Wie reed zich nog in de kijker?

Bora-hansgrohe. De Duitse WorldTourploeg kreeg vorig jaar door covidbesmettingen niet eens startrecht, maar nu trok het team van Ralph Denk de klassieker op gang. Het begon na een zestigtal kilometer, toen Ryan Mullen en Lukas Pöstlberger voorop gingen rijden. Met Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Jelle Wallays (Cofidis), Lasse Norman Hansen (Uno-X), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Daniel Oss (Team TotalEnergies) sloten wat grote motoren aan, zodat op 134 km van de streep de vroege vlucht vertrokken was.

Het peloton liet het zevental rijden en gaf al snel twee minuten voorgift, maar dat was ook het maximum. Daarachter werd gecontroleerd over de Oude Kruisberg en de Knokteberg gegaan met Trek-Segafredo, Quick-Step-Alpha Vinyl, Ineos-Grenadiers. Na de putsch van Van Aert op de Taaienberg werd de vroege vlucht snel ingelopen en hadden we dertien leiders. We verloren in die heuvelzone alleen Mathijs Paasschens.

Verder nog iets dat u moet weten?

De eerste crash van de dag gebeurde al een halfuur voor de wedstrijd toen Lawson Craddock (EF Education-EasyPost) na de ploegenvoorstelling over een kabelbrugje viel en over de kop ging. Daarbij bezeerde hij de rechterpols zo hard dat hij niet eens aan de start kwam.

Lawson Craddock viel nog voor de start uit. Foto: Goyvaerts/Gmax agency

Quick-Step Alpha Vinyl Team trok slechts met zes naar de eerste van de twee Belgische Worldtourkoersen van het weekend. Mikkel Honoré was te ziek om te starten. Al had Kasper Asgreen al meteen prijs, want als uittredende winnaar van de E3 Saxo Bank Classic 201 kreeg hij van de hoofdsponsor een cheque van 1.000 euro. Ook UAE-Team Emirates zag de kopman Pascal Ackermann wegvallen. De Duitse winnaar van de Bredene Koksijde Classic was niet voldoende hersteld van zijn val in de slotkilometers van de Minerva Classic Brugge-De Panne van woensdag.

Dan was er ook nog de NMBS die een eigen uurschema heeft, dat niet meteen compatibel was met dat van de E3 Saxo Bank Classic. Het eerste uur stond het nerveuze peloton een paar keer voor een gesloten overweg. Daarna kregen we een fantastische koers die een beetje deed terugdenken aan Luik-Bastenaken-Luik 1969, toen Eddy Merckx met Vic Van Schil op dezelfde manier een van zijn Doyennes naar zijn hand zette.