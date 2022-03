Koninklijke Serres van Laken openen binnen drie weken de deuren

Binnenkort zet de koning zijn serres weer open. Van 15 april tot en met 8 mei is de gewone burger welkom in de Koninklijke Serres van Laken. De ticketverkoop start vandaag. Reservatie vooraf is verplicht.

Tijdens een bezoek aan de serres werd vrijdag duidelijk dat de voorbereidingen volop aan de gang zijn. Buiten worden de bomen gesnoeid, wordt hier en daar gras gezaaid, terwijl binnen in de Geraniumgalerij alles geplant moet worden. De timing is enorm belangrijk, want de bezoekers willen natuurlijk alles in bloei zien.

‘We hebben nog heel veel werk. Er is kuiswerk, planten moeten aangebonden worden en planten worden bijgezet. Alle bloemplanten moeten geplaatst worden. Die staan nu nog in de kweekserres. Die worden in de laatste twee weken en tot de laatste dag gezet’, zegt Johan Lauwers, diensthoofd serres. ‘Het is niet altijd gemakkelijk. We moeten rekening houden met het weer of insecten. Het blijft elk jaar een experiment en een gok, maar het is tot nog toe altijd gelukt.’

Een wandeling door de tuin is inbegrepen. Foto: BELGA

Ook de tuinen staan open

Door corona en de sociale afstandsregels werd vorig jaar een wandeling door de koninklijke tuinen bijgevoegd aan het bezoek van de Koninklijke Serres. Wegens succes werd dat concept behouden. De architectuur van de serres kan zo vanop een afstand bewonderd worden, terwijl er langs tempelruïnes en de cirkelvormige rozentuin gewandeld wordt.

In het serrecomplex start het bezoek aan het Palmenplateau met de Débarcadère, de Palmenserre, de Azaleaserre, de Geraniumgalerij, de Dianaserre en de Spiegelserre. Nadien gaat het richting de grote serres met Embarcadère, de Congoserre en haar subtropische planten, de indrukwekkende koepelvormige Wintertuin en tot slot de Oranjerie.

Om al het groen gezond te houden werken er het hele jaar door 15 personen in de serres en 22 in het park. Met daarnaast ook nog werknemers die instaan voor het dagelijkse onderhoud, komt dat neer op een 50-tal mensen die het Koninklijk Domein doen schitteren. Drie weken lang kan het publiek genieten van hun harde werk.

‘Het is jammer dat het slechts drie weken duurt, maar wij zijn nu eenmaal afhankelijk van de natuur. Bloemen zijn helaas niet eeuwig. Het is echt de bloeiperiode die ons interesseert. Onze arbeiders werken keihard om ofwel de bloemen af te remmen die te snel gaan, of om degene die te traag gaan te versnellen’, zegt Jean-Yves André.

Verplichte reservatie

Wie de serres wil bezoeken moet verplicht een tijdslot reserveren via www.koninklijke-serres-royales.be. Overdag is er keuze uit een lang parcours van 2,5 uur op een kort van 1,5 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag, en op paasmaandag 18 april, zijn er opnieuw nocturnes. Dan is enkel het korte parcours open. Op donderdag 28 april is er een aangepast traject voor mensen met beperkte mobiliteit.