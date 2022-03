‘Jaarlijks 50 miljard kubieke meter Amerikaans gas tegen 2030’

De VS zullen Europa nog dit jaar minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gemaakt aardgas (lng) extra leveren. Tegen 2030 trekken ze dat op naar 50 miljard, beloofde president Joe Biden in Brussel.

Op een gezamenlijke persconferentie bedankte Joe Biden Commissievoorzitster Ursula von der Leyen voor haar leiderschap, zij sprak hem aan met ‘dear Joe’. De oorlog bracht de VS dichter bij Europa en vice versa, klonk het vrijdagochtend.

De Amerikaanse president beloofde dit jaar nog 15 miljard kubieke meter lng (liquid natural gas) te leveren, boven op de 22 miljard kubieke meter die het nu al jaarlijks levert. Tegen 2030 moet dat jaarlijks 50 miljard kubieke meter extra zijn.

De extra Amerikaanse leveringen kaderen in een breder partnerschap om Europa snel minder afhankelijk te maken van Russisch gas. ‘Het Amerikaanse engagement om Europa dit jaar een bijkomende 15 miljard kubieke meter lng te leveren, is een grote stap in deze richting, want dat vervangt de leveringen die we van Rusland ontvangen’, stelde Von der Leyen.

155 miljard kubieke meter gas uit Rusland

Von der Leyen stipt aan dat zo een derde van alle Russische gas dat naar Europa gaat, vervangen wordt door Amerikaans gas. ‘We zitten goed op schema om te diversifiëren, weg van Russisch gas en naar betrouwbare vrienden en partners’, verklaarde de Commissievoorzitster.

Europa importeert zo’n 155 miljard kubieke meter per jaar vanuit Rusland, of 40 procent van de totale invoer. De afhankelijkheid varieert van land tot land, maar sinds de Russische invasie van Oekraïne hebben alle EU-lidstaten zich voorgenomen om zich zo snel mogelijk te ontdoen van Russisch gas. De verkoop van gas en olie vormt immers de belangrijkste inkomstenbron voor het Kremlin. De Commissie wil de afhankelijkheid dit jaar al met twee derde verminderen en koestert de ambitie om Europa tegen 2027 helemaal los te koppelen van de Russische gaskraan.

Schaliegas

‘Ik weet dat het elimineren van Russisch gas een kostprijs zal hebben voor Europa, maar dit is niet alleen vanuit moreel oogpunt de juiste zet, het zal ons ook een veel sterkere strategische basis geven’, zegt Biden. Hij spreekt van een grootschalige ommekeer naar verwarming op basis van elektriciteit, en een globale switch weg van fossiele brandstof. Zowel Biden als Von der Leyen spreekt van een ‘groene transitie’.

De infrastructuur voor het gebruik van gas zou later gebruikt kunnen worden voor groenere alternatieven, zoals waterstof, klinkt het bij beiden. Daarbij moet opgemerkt worden dat een groot deel van het gas uit Amerika schaliegas is, niet bepaald de meest groene manier om gas te winnen.

Nieuw privacyakkoord

Ook werd er een nieuw principeakkoord bereikt over de overdracht van persoonsgegevens. ‘Dit kader onderstreept onze gedeelde gehechtheid aan privacy, gegevensbescherming en de rechtsstaat’, verklaarde Biden. Volgens Von der Leyen zal het akkoord opnieuw ‘voorspelbare en betrouwbare gegevensstromen’ tussen de EU en de VS mogelijk maken en ‘de bescherming van de privacy en burgerlijke vrijheden garanderen’. Beide partijen verstrekten nog geen details over het principeakkoord.

De VS en de EU moesten op zoek naar een nieuw akkoord nadat het Europees Hof van Justitie in juli 2020 het toenmalige gegevensuitwisselingsakkoord ongeldig had verklaard. Het zogenoemde Privacy Shield bood volgens het Hof onvoldoende garanties voor de bescherming van de privacy van Europese burgers. De Europese rechters laakten vooral de verstrekkende toegang van de Amerikaanse inlichtingendiensten tot Europese persoonsgegevens.

Nieuwe versie van mislukt akkoord

Volgens president Biden zal de herinvoering van een solide en duurzaam kader voor de gegevensoverdracht de economische relaties met de EU voor meer dan zeven biljoen dollar helpen bevorderen.

De Europese ondernemerskoepel Business Europe spreekt van ‘een geweldig signaal voor het bedrijfsleven en de hele wereld’. De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems reageerde minder enthousiast. ‘Het lijkt erop dat we opnieuw een Privacy Shield doen, in het bijzonder in één opzicht: politiek boven wet en fundamentele rechten’, tweette hij. ‘Dit is al twee keer mislukt. Wat wij horen is wederom een ‘lappendeken’-aanpak, maar geen wezenlijke hervormingen aan de Amerikaanse zijde. Laten we wachten op de tekst, maar mijn eerste gok is dat het opnieuw zal falen.’