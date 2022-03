Met negen onder één dak: Wendy vangt Oekraïners op

Tienduizenden Oekraïense vluchtelingen zoeken ook in ons land naar een dak boven het hoofd, nadat ze noodgedwongen moesten vluchten voor de oorlog in hun thuisland. Honderden Vlaamse gezinnen maakten al een plek vrij voor hen. Eén zo’n gezin is dat van Wendy en Sasha. Ze delen nu al meer dan drie weken hun huis met een Oekraïens gezin van vijf.





Hoe verloopt het dagelijkse leven van deze twee gezinnen? Wendy neemt ons een paar dagen mee in haar leven, dat volledig op zijn kop werd gezet.

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.