Kim Jong-un waant zich Tom Cruise in opmerkelijke video van raketlancering

Noord-Korea bevestigt dat het een nieuwe en krachtige intercontinentale ballistische raket heeft uitgetest. Volgens staatsmedia zou Kim Jong-un de lancering zelf geleid hebben.

Noord-Korea bevestigt de lancering van de Hwasong-17, een nieuwe intercontinentale ballistische raket (ICBM). Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat Kim Jong-un een langeafstandsraket test, nadat hij begin 2018 zichzelf een verbod had opgelegd na onderhandelingen met voormalig Amerikaans president Donald Trump. De nieuwe test was volgens Kim Jong-un noodzakelijk, vanwege de ‘dagelijks escalerende militaire spanning op en rond het Koreaanse schiereiland’. De internationale gemeenschap veroordeelt de test, en noemt die onrustwekkend.

• Noord-Korea test verboden intercontinentale raket

De raket is volgens deskundigen de grootste mobiele ICBM ooit gemaakt en zou meerdere kernkoppen kunnen dragen. Tijdens de test kwam de Hwasong-17 op 170 kilometer ten westen van Japan neer. Hij was zo’n 71 minuten onderweg, en bereikte een hoogte van 6.248,5 kilometer. Daarmee toont Noord-Korea een bereik dat het nooit eerder heeft laten zien. Wanneer de raket tactisch gepositioneerd zou zijn (momenteel vuren de Noord-Koreanen raketten onder een hoge hoek af om buitenlandse territoriale wateren te vermijden), zou het zonder problemen het grootste deel van de Verenigde Staten kunnen bereiken.

De Noord-Koreaanse staatszender KCNA liet weten dat de test werd uitgevoerd vanwege de ‘onvermijdelijkheid van de langdurige confrontatie met de Amerikaanse imperialisten die gepaard gaat met het gevaar van een nucleaire oorlog’. Kim Jong-un noemde de succesvolle lancering een ‘wonderbaarlijke’ en ‘onbetaalbare’ overwinning voor het Koreaanse volk, terwijl de KCNA het had over een ‘opvallende demonstratie van grote militaire spierkracht’.

Bedreiging

Tokio spreekt over een ‘ernstige bedreiging’ voor de veiligheid. ‘Op een moment dat de wereld geconfronteerd wordt met de Russische invasie in Oekraïne, blijft Noord-Korea raketten afvuren die eenzijdig de provocaties versterken tegen de internationale gemeenschap. Dat is absoluut onvergeeflijk’, aldus Makoto Oniki, de nummer twee van het Japanse ministerie van Defensie.

Volgens de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de internationale gemeenschap nochtans beloofd om geen intercontinentale ballistische raketten meer te lanceren. Het houdt een schending in van het sanctieregime van de Verenigde Naties, aldus Moon Jae-in.

In 2018 kondigde Kim zelf een moratorium aan op tests met langeafstandsraketten en kernwapens, na gesprekken metTrump. Maar hij verklaarde toen ook dat Noord-Korea zulke tests op elk moment kon hervatten. Op 19 januari kondigde Noord-Korea aan dat het zijn verdediging tegen de VS zou versterken en ‘alle tijdelijk opgeschorte activiteiten’ mogelijk weer zou heropstarten.

Sancties

Ondanks de ­internationale sancties tegen Noord-Korea blijft het land ­nucleaire programma’s ontwikkelen, bleek in februari al uit een VN-rapport. Sinds 2006 lopen er internationale ­sancties tegen Noord-Korea. Die werden nog versterkt in 2017, onder impuls van Trump. De maatregelen die toen unaniem genomen werden door de Veiligheidsraad moesten Pyongyang dwingen om zijn nucleaire en ­ballistische programma’s stop te zetten.

Noord-Korea zou dit jaar al minstens 11 rakettests hebben uitgevoerd, een ongezien hoog aantal. Met alle ogen gericht op de oorlog in Oekraïne, staat de Amerikaanse president Joe Biden binnenkort mogelijk ook voor een crisis op het Koreaanse schiereiland.