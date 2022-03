Op www.landvoordetoekomst.be lanceert de regering over een maand de langverwachte burgerbevraging over de staatshervorming, verdeeld over zes thema’s en zes weken lang. Er komt ook een grootschalige reclamecampagne.

‘Deze pagina is nog in opbouw. Breng vanaf 25.04.2022 opnieuw een bezoekje en geef je mening over onze democratie en de staatsstructuur!’ Die boodschap krijgt iedereen te zien die surft naar www.landvoordetoekomst ...