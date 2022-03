Consortium 12-12 haalde 24,8 miljoen euro binnen voor Oekraïne in drie weken

Het Belgisch Consortium voor Noodhulporganisaties heeft na drie weken al 24,8 miljoen euro kunnen inzamelen voor zijn oproep #Oekraïne1212. Dat meldt de organisatie vrijdag in een persbericht.

‘We zijn de voorbije weken getuige geweest van een enorme golf van solidariteit van het publiek, bedrijven, verenigingen, overheden, scholen en media’, reageert Gilles van Moortel, coördinator van Consortium 12-12.

Na de succesvolle gezamenlijke benefietshow Oekraïne 12-12 van de Vlaamse media, volgde een solidariteitsactie van twaalf Franstalige radiozenders, ‘Radios Ukraine’. ‘De uitzonderlijke mediasteun maakte een wereld van verschil’, aldus Van Moortel.

Met de opbrengst bieden de zeven humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium onmiddellijke hulp zoals zuiver water, medische zorg en psychologische bijstand in Oekraïne en in de omliggende buurlanden. Op die manier helpen de organisaties de kwetsbare en ontheemde mensen in Oekraïne zelf, maar ook de inwoners die naar het buitenland op de vlucht sloegen.

Doneren kan nog tot 31 december 2022 via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online via www.1212.be.