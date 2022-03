Donald Trump dient klacht in tegen Hillary Clinton

Donald Trump heeft donderdag een klacht ingediend tegen Hillary Clinton en verschillende kopstukken van de Democratische partij. De klacht van de voormalige Amerikaanse president komt er omdat ze hem naar eigen zeggen ten onrechte beschuldigd hebben van samenspanning met Rusland, voorafgaand aan de verkiezingen van 2016.

‘In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 hebben Hillary Clinton en haar medewerkers een ondenkbaar plan georkestreerd - een schokkend plan dat een belediging is voor de democratie van dit land’, luidt het in de klacht die werd ingediend in Florida.

Volgens de klacht is er ‘kwaadwillig samengespannen om een vals verhaal op te bouwen dat Trump zou hebben samengespannen met een vijandig buitenland’. Voorts zou er, nog volgens de klacht, onder meer zijn geknoeid met het bewijsmateriaal en zouden wetshandhavers zijn bedrogen.

Behalve Clinton worden onder andere John Podesta, haar voormalige campagneleider, en James Comey, voormalig directeur van de FBI, geviseerd.

Trump eist ten minste 72 miljoen dollar schadevergoeding.