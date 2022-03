Noord-Macedonië doorprikt WK-dromen van Italië

Noord-Macedonië heeft in extremis Europees kampioen Italië geklopt in de halve finale van de WK-barrages. De Italianen waren de betere ploeg, maar misten al hun kansen. In de 92ste minuut kregen ze het deksel op de neus van Trajkovski.

Berardi-Immobile-Insigne. Dat was de voorlinie die Italiaans bondscoach Roberto Mancini de wei instuurde tegen Noord-Macedonië. Berardi is in de Serie A voortdurend beslissend voor Sassuolo met veertien goals en evenveel assists in 27 wedstrijd. Ook Immobile telt voor Lazio in de Serie A al 21 goals. Napoli-aanvaller Insigne kon van het drietal voorin bij Italië de minste statistieken voorleggen, maar zeven goals en zes assists zijn geen slechte cijfers. Alleen was daar bij geen van de drie iets van te merken tegen Noord-Macedonië.

Noord-Macedonië was op het afgelopen EK nog een van de kneusjes, terwijl Italië zich tot Europees kampioen kroonde. En dat was er ook aan te zien tijdens de wedstrijd. De Italianen hadden net als op het EK verticaal voetbal in petto. Dat leverde in de eerste helft een karrenvracht kansen op, maar scoren? Dat lukte de Italianen maar niet. Na de eerste helft had Italië maar liefst zestien schoten laten noteren, Noord-Macedonië zette daar amper één poging tegenover.

Deksel op de neus

Berardi was veruit de gevaarlijkste man op het plein, maar zijn vizier stond niet op scherp. Hij miste onbegrijpelijk toen hij de bal cadeau kreeg van doelman Dimitrievski. De aanvaller van Sassuola hoefde de bal vanop de zestien meter maar binnen te duwen, maar zijn poging was te zwak.

In een uitverkocht Renzo Barbera, het stadion van Palermo, bleef de Azzuri het wel proberen. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werden de kansen schaarser. Italië acteerde niet scherp genoeg in de zone van de waarheid. Ook de wissels brachten geen soelaas.

32 tegenover 4, dat was de eindstand in schoten tussen de twee ploegen, maar er is slechts één eindstand die er toe doet: die op het scorebord. Daarop stond 0-1 voor Noord-Macedonië te flikkeren na een goal in de 92ste minuut van Trajkovski.

Het verdict voor Italië is hard: voor de tweede keer op een rij geen WK voor de Azzuri. Noord-Macedonië maakt wel nog kans op het WK in Qatar in november. Daarvoor moet het dinsdag wel voorbij Portugal.