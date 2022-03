Oekraïne zet begrotingscijfers helemaal op hun kop

De Russische inval kost de begroting al zeker 2,3 miljard euro, maar dat kan snel verder oplopen. Dat maakt de begrotingscontrole er niet makkelijker op, al vormt deze uitzonderlijke situatie ook het perfecte alibi om nu het mes niet boven te halen.

De regering-De Croo start vanmiddag om 14.30 uur met de begrotingscontrole. Dat is traditioneel ook het moment waarop de verschillende ministers met nieuwe verlanglijstjes op de proppen komen. Maar premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft duidelijk gemaakt dat er echt geen ruimte is voor lijstjes. De invasie in Oekraïne slaat de begroting sowieso al uit balans. ‘Het gaat om een technische controle zonder grote politieke hangijzers’, valt te horen in de regering.

Het rapport van het monitoringcomité – dat als basis dient voor de begrotingscontrole – is ondertussen helemaal achterhaald. Volgens het monitoringcomité zou de begroting er dit jaar ruim één miljard euro beter voorstaan dan verwacht bij de opmaak van de begroting. Het tekort zou eind dit jaar uitkomen op 24,2 miljard euro of 4,5 procent van het bbp. Alleen hield dat rapport nog geen rekening met de Russische invasie in Oekraïne en ging het nog uit van een economische groei van 3 procent van het bbp dit jaar.

Maar ondertussen heeft het Federaal Planbureau dat cijfer al bijgesteld tot 2,5 procent van het bbp. En niemand die weet of het daarbij blijft. Volgens staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker (Open VLD), komt dat alvast neer op een extra gat van 1,5 miljard euro in de begrotingen van alle overheden. Ruim een miljard euro daarvan komt op het conto van de federale regering. ‘De oorlog in Oekraïne raakt onze begroting stevig’, zegt De Bleeker. ‘We moeten rekening houden met teruglopende groeicijfers en tegelijk onze humanitaire plicht vervullen en onze burgers en bedrijven beschermen.’ Het optimistische cijfer van het monitoringcomité is dus al gesmolten als sneeuw voor de zon.

Opvang voor Oekraïners

Daar komen nog extra uitgaven bij. De Bleeker liet eerder al verstaan dat de kosten voor de opvang van Oekraïners tot eind juni alleen al 800 miljoen euro kan kosten. Maar dat cijfer zou dus nog flink kunnen oplopen.

Daarnaast heeft de regering pas nog besloten om het defensiebudget met een miljard euro op te trekken tegen het einde van de bestuursperiode. Dit jaar wordt er al 450 miljoen euro uitgetrokken.

Nadat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eind januari een akkoord met de politie had gesloten over een loonsverhoging, kloppen ook de federale ambtenaren aan de deur. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) zou op zo’n 300 miljoen euro per jaar rekenen om het ambtenarenakkoord te kunnen sluiten. De loonsverhoging bij de politiek gaat pas volgend jaar in. Als voor het ambtenarenakkoord ook die timing wordt gevolgd, weegt dat ook nog niet op de begroting van dit jaar.

Ook de coronacrisis krijgt nog een staartje. De topministers gaan ook al proberen een inschatting te maken van wat de coronacrisis dit jaar aan onder meer testing nog zal kosten. De factuur van 527 miljoen euro voor de boosterprik zweeft ook nog altijd tussen de federale overheid en de regio’s. Er is nog altijd discussie wie die moet betalen.

Europese regels nog opgeschort

Dan is het nog afwachten of andere ministers lijstjes op tafel zullen leggen. En in hoeverre de regering-De Croo op zoek gaat naar compensaties – nieuwe belastingen of besparingen – om die extra uitgaven te dekken. Die extra uitgaven voor de opvang van de Oekraïners zijn hopelijk niet structureel en vragen daarom misschien niet meteen een compensatie. De andere uitgaven zijn wel structureel en zullen jaar na jaar weerkeren.

De Europese Commissie kijkt al enkele jaren niet al te streng naar de verschillende begrotingen. Dit jaar geldt in nasleep van de covidcrisis nog altijd de general escape clause, waardoor de begrotingsregels opgeschort zijn. Vanaf volgend jaar wordt de draad normaal opnieuw opgepikt, maar mogelijk steekt de Oekraïnecrisis daar nu een stokje voor.

Premier De Croo zou de begrotingscontrole graag vandaag al afronden. Anders gaan de gesprekken maandag voort.