Nederlandse studentenclubs breken skivakantie af nadat après-ski eindigde in ziekenhuis

Een skivakantie met 450 Nederlandse studenten is vroegtijdig afgebroken nadat negen leden van het Utrechtsch Studenten Corps en de vrouwelijke studentenvereniging UVSV onwel waren geworden. Sommigen vermoeden dat ze gedrogeerd werden.

Een woordvoerder van de Utrechtse studentenverenigingen zegt aan de Nederlandse krant De Telegraaf dat ze nog geen verklaring hebben gevonden voor de plotse klachten die bij verschillende studenten optraden. Ze wachten het onderzoek af en wensen niet te speculeren. Reisorganisatie Bohemian Birds vermoedt echter dat de wintersporters gedrogeerd werden.

Dinsdagavond kwamen de eerste meldingen van studenten die onwel waren geworden tijdens een feestelijke après-ski in het skidorpje Risoul in de Franse Alpen. Een keten van après-skibars had een klein festivalterrein opgezet aan de voet van de skipiste. Volgens De Telegraaf werden daar vijf studenten onwel. De eerstejaarsstudenten zakten door de benen, ze trilden hevig, kregen lach- en huilbuien, rolden met hun ogen, en moesten braken. Er was ook sprake van geheugenverlies op korte termijn. Drie skiërs werden in het ziekenhuis opgenomen.

Het bestuur nam meteen maatregelen. Er werden extra beveiligers ingezet op de feestplek en het barpersoneel serveerde alleen nog maar drankjes in afsluitbare bekers. Het kon niet baten. Woensdagavond kregen vier studenten last van gelijkaardige klachten. Twee van hen belandden in het ziekenhuis. Het gaat om zowel mannen als vrouwen.

De sfeer in het dorp werd gespannen, zegt de reisorganisatie. Er zou wantrouwen heersen tegenover het barpersoneel, de bewaking en andere vakantiegangers. Omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, hebben de studentenverenigingen besloten om naar huis terug te keren. Donderdag vertrokken al twee bussen, vrijdag volgt de rest. De terugkeer stond oorspronkelijk gepland op zaterdag. De negen getroffen studenten voelen zich ondertussen weer gezond.