De zaak rond Jan Fabre, die beschul­digd wordt van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en aanranding van de eerbaarheid, dropte een bom in de Belgische danswereld. Vrijdag start zijn proces voor de correctionele rechtbank van Antwerpen.

De verhalen over de wantoestanden bij Troubleyn brachten in september 2018 een ware schokgolf teweeg in de danssector. ‘Veel mensen waren niet echt geschrokken, omdat het verhaal al langer de ronde deed ...