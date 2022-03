De Russische president Vladimir Poetin heeft het omgekeerde resultaat gekregen van wat hij verwacht had met zijn inval in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden donderdag tijdens een persconferentie na de Navo-top in Brussel. De Navo was nooit eerder zo verenigd, aldus Biden.

Na een bijeenkomst van de Navo in Brussel heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn geloof in een verenigde Navo uitgesproken aan de verzamelde pers. ‘Poetin dacht dat de Navo te kunnen verdelen, maar ze is nooit zo verenigd geweest’, zei hij. ‘Hij krijgt het volledig omgekeerde resultaat van wat hij dacht dat er zou gebeuren nadat hij Oekraïne binnenviel.’

Naar Poetin verwees de Amerikaanse president als een ‘bruut’. Hij vindt dat de Russische president omwille van zijn oorlogszucht uit de G20 gezet moet worden, de groep van 19 geïndustrialiseerde landen en de Europese Unie. Biden was zich er wel van bewust dat die beslissing uitgaat naar de G20 zelf. ‘We hebben het er vandaag over gehad en ik heb gezegd dat ik vind dat Rusland moet vertrekken. Andere landen zijn echter niet akkoord, zoals Indonesië’, aldus Biden. Poetin is van plan om de G20 later dit jaar in Indonesië bij te wonen. Biden vindt dat Oekraïne de G20-vergaderingen ook zou moeten kunnen bijwonen.

Chemische wapens

De Amerikaanse leider vermeldde dat hij vorige week overleg had gepleegd met zijn Chinese evenknie, Xi Jinping. Volgens hem is China zich ervan bewust dat er gevolgen zijn aan hulp aan Rusland. ‘Ik heb niet gedreigd, maar ik heb hem wel zo duidelijk gemaakt dat hij er zich van bewust is’, zei Biden. Hij zou onder andere verwezen hebben naar de talloze bedrijven die ondertussen zijn weggetrokken uit Rusland. ‘China begrijpt dat zijn economische toekomst eerder gelieerd is aan het Westen dan aan Rusland’, zie Biden nog.

De aanwezige journalisten vroegen na de toespraak of de Verenigde Staten zal optreden als Rusland chemische wapens zou inzetten. ‘We zouden reageren, we zouden reageren als hij het inzet. De aard van ons antwoord zal afhangen van de aard van de aanval’, antwoordde Biden. Een andere journalist vroeg of de Navo dan zou reageren. Biden zei dat het antwoord altijd pas geformuleerd wordt als de zaken zich voordoen.

‘Sancties nooit bedoeld om af te schrikken’

Over de voedselvoorraden maakt Biden zich geen illusies. ‘De prijs die we betalen voor deze sancties wordt niet alleen door Rusland betaald’, zei hij. De gevolgen ‘zullen echt zijn’. De gasprijzen in de VS stijgen ook in de VS. Er worden wel gesprekken gevoerd met graanproducenten in Canada en de VS om de voorraden in het Westen op pijl te houden. De G7 zal helpen om de voedsel- en energievoorraden te coördineren.

De VS benadrukt dat de sancties langdurig druk moeten zetten. ‘Ze waren nooit bedoeld om af te schrikken’, antwoordde hij in een bitse woordenwisseling met een journalist. Sancties ‘zijn er om pijn te doen en als ze lang genoeg duren, zullen ze hem misschien overtuigen om te stoppen’. De Amerikaanse president zei dat dit ook een van de redenen was voor zijn aanwezigheid in Brussel. Hij wilde de Europese lidstaten en Navo-lidstaten verenigd krijgen om de druk hoog te houden.

In zijn toespraak herhaalde de president de inspanningen die de VS al heeft gedaan om Oekraïne bij te staan, waaronder de 1 miljard dollar aan bijkomende humanitaire hulp die de VS kort voordien hadden aangekondigd voor de Oekraïners. De VS is ‘vastberaden’ om de inspanningen die tijdens de Navo-bijeenkomst net na de inval in Oekraïne werden vastgelegd vol te houden, en er verder op te bouwen.