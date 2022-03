De Oekraïense marine heeft donderdag een Russisch landingsschip verwoest. Russische propaganda wijst erop dat het schip nog maar begin deze week was aangekomen in de haven van Berdjansk. Het leverde militair materieel, zoals legervoertuigen.

Op verschillende videobeelden zijn rookpluimen boven de haven van Berdjansk te zien. Twee schepen maken zich uit de voeten, terwijl een derde in vlammen opgaat. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie gaat het om de Orsk. Dat schip kan tot 20 tanks, 45 gepantserde voertuigen en 400 militairen vervoeren. Het is niet duidelijk hoe volgeladen het schip nog was, maar de Oekraïense woordvoerder van Defensie zegt dat ‘de operatie hoe dan ook geslaagd is’.

Volgens verschillende bronnen breidde het vuur uit naar naburige schepen en vernietigde het ook een nabijgelegen munitiedepot.

Het schip van het type ‘alligator’ is 113 meter lang en brengt materiaal aan land. Enkele dagen eerder was in een Russische propagandavideo nog te zien hoe het voor anker lag in de haven van Berdjansk. Rusland had het over een ‘epische gebeurtenis’ die ‘logistieke mogelijkheden creëert in de Zwarte Zee’.

De haven in de Zee van Azov, een binnenzee van de Zwarte Zee, is veroverd door de Russen en ligt tussen de Krim en Marioepol. De plek is van groot strategisch belang voor de Russen. Zij hopen de Krim te verbinden met de zuidelijke grens van Rusland.

De geslaagde aanval is een oppepper voor de Oekraïense moraal. Het land kijkt al dagen moedeloos toe hoe evacuaties uit Marioepol bijzonder moeizaam verlopen, terwijl de humanitaire situatie er steeds nijpender wordt.