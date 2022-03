Hotelgasten in Venetië krijgen waterpistolen om meeuwen weg te houden

Venetië wordt al jaren geplaagd door agressieve meeuwen, die voedsel uit de handen van onwetende toeristen graaien. Hoteleigenaars komen nu met een creatieve oplossing: hun klanten bewapenen met waterpistolen.

Enkele hotels in Venetië geven hun klanten voortaan felgekleurde waterpistolen mee voor wanneer die willen eten op het populaire San Marcoplein. De stad kampt al jaren met een meeuwenplaag, die elk jaar lijkt te escaleren. De dieren gaan op zoek naar hun maal bij onwetende toeristen, en hebben er geen probleem mee om eten uit de handen of soms zelfs uit de mond van toeristen te graaien.

Hotel Monaco & Grand Canal en The Gritti Palace voerden de nieuwe maatregel in, en zijn tevreden met de effecten ervan. ‘De dieren komen nu niet meer in de buurt van de tafels’, aldus Paolo Lorenzoni, directeur van The Gritti Palace, aan de Italiaanse kant Ansa. ‘De pistolen doen de vogels geen kwaad, en je hoeft ze vaak alleen maar op tafel te leggen om ze weg te jagen: de feloranje kleur van de pistolen schrikt de vogels af.’

De pistolen zijn niet het eerste afschrikmiddel. Hoteleigenaars probeerden de dieren ook weg te houden met een valse uil en schakelden al verschillende keren een valkenier in. ‘We hebben alles geprobeerd’, gaat Lorenzoni verder. ‘Maar een valkenier inhuren is duur, en de andere oplossingen werkten niet goed. De meeuwen sprongen op tafels en braken glazen en borden. Er waren steeds vaker gevallen waarin we klanten moesten terugbetalen voor drankjes die op de vloer terechtkwamen, of voor vlekken op hun kledij.’

Beschermde diersoort

De Associazione Veneziana Albergatori (AVA), de associatie van hoteliers in Venetië, is ook op zoek naar oplossingen. Zij organiseerden een seminarie om te brainstormen over nieuwe afschrikmogelijkheden. Er worden mechanismen met elektrostatische stoten en akoestische systemen overwogen om de meeuwen op afstand te houden.

‘Het enorme aantal meeuwen is niet alleen hinderlijk voor de mens, maar vormt ook een probleem voor de hygiëne, voor gebouwen en voor het milieu’, zei Francesco Boemo, een hygiëne- en milieudeskundige die het seminarie coördineerde aan The Guardian. Hij vertelde dat ze op zoek zijn naar methodes die de vogels op een onschadelijke manier kunnen afschrikken. ‘Want ze zijn een beschermde diersoort, en kunnen niet worden uitgeroeid, zoals bijvoorbeeld met muizen wordt gedaan.’