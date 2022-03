België investeert miljard extra voor kogels en communicatie

Er gaat deze legislatuur nog 1 miljard euro extra naar Defensie. Dat hebben minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag bekendgemaakt in de marge van de Navo-top in Brussel.

Het extra budget wordt uitgesmeerd over drie jaar. Nog dit jaar mag het leger 450 miljoen extra uitgeven. In 2023 en 2024 volgt telkens een schijf van 275 miljoen euro. Het is de tweede keer in amper twee maanden tijd dat Dedonder extra geld binnenhaalt. Vlak voor de oorlog in Oekraïne begon, wist ze namelijk al haar investeringsplan van 10 miljard voor het personeel door de regering te loodsen. ‘Door de crisis die we vandaag meemaken, ziet iedereen de noodzaak in van herinvesteren in Defensie’, zegt Dedonder.

Het leger snakt al jaren naar beter gevulde munitiestocks en daar zal een goed deel van het geld dan ook naartoe gaan. Voorts wordt de ‘operationele beschikbaarheid van de wapensystemen’ verhoogd: er moeten meer pantserwagens tegelijk beschikbaar zijn en ook het transport naar de plekken waar ze ingezet worden moet vlotter. De uitrusting van de soldaten, een verbeterd communicatiesysteem voor de cyber- en inlichtingendiensten, en investeringen in de bescherming van de gebouwen maken het lijstje van Dedonder compleet.

• De Belgische afschrikking die snel kan omslaan in veel meer

Zelfs met deze bijkomende schijf zit België nog altijd een eind van het defensieminimum dat de Navo eigenlijk vraagt, 2 procent van het bbp. Met Dedonders oorspronkelijke plannen zou België evolueren naar 1,54 procent. Ons land wilde daarmee zo dicht mogelijk bij het Navo-gemiddelde van dik 1,7 procent komen. Met alleen dit miljard erbij lukt dat niet. Bovendien beweegt het gemiddelde. Want net als België zijn ook de andere Navo-landen zich sinds een maand veel meer bewust van het belang van een goed uitgerust leger. Duitsland heeft bijvoorbeeld beslist zijn uitgaven in één klap op te trekken naar 2 procent. Het is een kwestie van tijd voor de Navo ook ons land opnieuw zal aanporren om meer te doen. Dit miljard ten spijt.