De oplossing voor de klimaatverandering ligt op uw bord

Vlees of vegan? Dat is de vraag waarover we ons de komende weken in de krant en op de website, en uiteraard ook in podcast, gaan buigen.





Want er is wel een reden waarom onze vleesconsumptie niet meer zo vanzelfsprekend is. Hoe moeten we omgaan met de biefstuk op ons bord? Wetenschapsjournalist Tom Ysebaert legt uit wat je impact kan zijn als je minder vlees zou eten.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Tom Ysebaert, Pieter Van Dooren | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Kaja Verbeke, Bart Dobbelaere | Audioproductie Benjamin Hertoghs | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.