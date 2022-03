Premier De Croo: ‘Meer verenigd dan ooit’

‘Vandaag is een belangrijk moment, een moment van eenheid, vastberadenheid en solidariteit.’ Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd na de Navo-top. ‘Het is duidelijk dat we als bondgenoten schouder aan schouder staan, meer verenigd dan we ooit geweest zijn. Verenigd in onze steun aan Oekraïne en alle afkeuring van oorlogszucht.’

‘Verenigd ook om onze lidstaten te beschermen. Die boodschap heb ik van iedereen gehoord vandaag. De brutale invasie van Oekraïne is een aanval op alles waar Oekraïne voor staat: een open en democratische samenleving waar mensenrechten belangrijk zijn. We moeten daarom alles doen wat we kunnen om niet betrokken te raken, maar we moeten ook partij kiezen.’

Daarvoor zijn de sancties geschikt, aldus de premier. ‘Deze oorlog is een schok. We dachten dat die er nooit meer zou zijn op het Europees continent. Daarom is dit een keerpunt. We gaan meer investeren in defensie. Tweede les: we moeten ervoor zorgen dat onze uitgaven beter worden, met meer oog voor nieuwste technologieën en met betere return.’

De minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft tijdens de persconferentie ook aangekondigd dat de federale regering nog eens 1 miljard euro investeert voor Defensie. De extra middelen dienen voor de uitbouw van een cyber­securitymacht in het Belgische leger en na jarenlange besparingen moeten ook de stocks worden aangevuld. De extra inspanning van 1 miljard euro komt bovenop het budgettaire groeitraject, dat de regering-De Croo eerder al had afgeklopt.

Het geld moet dus dienen om het leger sneller inzetbaar te maken en de wapen- en munitievoorraden aan te vullen, na de kopzorgen toen militairen naar Roemenië gestuurd werden.