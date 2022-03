Wie wint de allereerste Boon voor kinder- en jeugdliteratuur?

Vanavond wordt de allereerste Vlaamse literatuurprijs ‘De Boon’ uitgereikt. Er is een Boon voor het beste fictie en non-fictie boek. En er is een Boon voor het beste kinder- en jeugdboek. In vijf podcasts hebben we u telkens de vijf genomineerden voorgesteld van de fictie en non-fictie prijs. Bij elke podcast hoorde ook een kortere voorstelling van een jeugdboek. Die vijf bijdragen hebben we hier gebundeld in één nieuwe podcast.