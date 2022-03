Vier familieleden omgekomen na val van balkon in Montreux

In het Zwitserse Montreux zijn donderdagochtend op straat de lichamen gevonden van drie volwassenen en twee kinderen. Enkel de 15-jarige zoon van het gezin overleefde een val van het balkon op de zevende verdieping. De politie spreekt van een gezinsdrama.

Een verpleegster die terugkeerde van haar nachtdienst vond donderdagochtend aan de achterzijde van een appartement tegenover het casino van Montreux de lichamen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar voor de Franse vader (40), zijn vrouw en haar tweelingzus (40) en het 8-jarige dochtertje van het gezin kwam alle hulp te laat. Enkel de 15-jarige zoon gaf nog een teken van leven. Hij vecht nu in het ziekenhuis voor zijn leven.

Volgens Karim Ben Amor, procureur van het parket van Oost-Vaudes, waren twee gendarmes even daarvoor gaan aankloppen bij het gezin. Ze hadden een arrestatiebevel om de vader te verhoren over het thuisonderwijs van een kind.

Foto: REUTERS

‘Wie thuisonderwijs geeft, moet dat kunnen aantonen. Maar de ouders gingen op geen enkele uitnodiging in’, zegt de procureur. Volgens het parket klopten de agenten op de deur, waarna een stem vroeg wie daar was. Nadat de agenten zich hadden bekendgemaakt, bleef het stil. Daarop vertrokken ze. Intussen belde een getuige rond 7 uur naar de politie om te melden dat er mensen naar beneden waren gevallen.

[Drame à Montreux] Jeudi 24 mars, cinq personnes d’une même famille sont tombée dans le vide depuis leur balcon situé au 7e étage d’un appartement à Montreux. Quatre d’entre elles sont décédées, une autre a été hospitalisée dans un état grave. Infos ici 👉🏻https://t.co/VHUtqUdYnI — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 24, 2022

Volgens het parket was er niemand anders in het appartement.

Het gezin woonde een drietal jaar in het appartement op de zevende verdieping en betaalde er zo’n 1.500 euro huur per maand. Het is dan ook een gegeerde locatie in het centrum van de stad naast het meer van Genève. Volgens buren leefde het gezin erg teruggetrokken.

‘De man zei nooit hallo als je hem tegenkwam in de gang’, zegt Claude Rouiller. ‘Hij bestelde wel veel pakjes, soms belden hier meerdere koerierdiensten per dag aan.’ Hij zegt ook dat hij de afgelopen dagen een sterke wierooklucht heeft geroken.

