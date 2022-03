De chronologische feed keert terug op Instagram

Vanaf nu kun je er zelf voor kiezen om alle nieuwe berichten op Instagram te zien in chronologische volgorde. Sinds 2016 bepaalde een algoritme de volgorde van wat er in je feed verscheen, maar vanaf nu heb je dus beide opties.

Berichten tonen op chronologische volgorde – en dus niet bepaald door het algoritme van Instagram – is al een tijdje een veelgevraagde optie. Hoe je feed eruitziet kan je vanaf nu grotendeels zelf bepalen door in te stellen op de nieuwe functies Following of Favourites.

De instelling Following toont je berichten van de mensen die je volgt in chronologische volgorde, zodat je snel op de hoogte bent van recente berichten.

Naast deze functie kun je dus ook kiezen voor de functie Favourites. Hier worden enkel – en in chronologische volgorde – de berichten getoond van accounts waarvan jij zelf hebt aangegeven dat je ze in je feed wilt zien. Je kan maximaal vijftig accounts op jouw lijst zetten die hoger in de gewone feed zullen verschijnen.

Als je wil kiezen tussen Favourites en Following, moet je linksboven je startpagina op het pijltje naast het Instagramlogo klikken.

De standaardfeed waar berichten worden getoond waarvan het Instagram-algoritme denkt dat die voor jou het beste werken, blijft ook gewoon bestaan.