Zo maak je van drie vierkante meter een bloemenzee

Een troosteloze stoep voor de deur, een grijs balkon of een verloren hoek in de tuin? Dan heeft tuinontwerper Tom Struyf plannen voor u: speciaal voor dit magazine tekende hij een kleurrijke, geurende, insectenvriendelijke vasteplantenborder waar u een heel jaar plezier van hebt. Al wat u nodig hebt: drie vierkante meter, en groen enthousiasme.

In acht stappen naar een uitbundige tuin

1 Je kunt meteen aan de slag, tenzij het alsnog echt hard gaat vriezen. Planten kan het hele voorjaar.

2

Kies voor de zonneborder (meer dan vijf uur per dag volle zon), de halfzon- of halfschaduwborder (minder dan vijf uur per dag volle zon) of de schaduwborder (maximaal twee uur per dag zon) en koop of bestel de plantjes bij een plantenkweker. Opgelet: elke plantensoort heeft een andere plantdichtheid om een vol effect te creëren – hou het aantal stuks van elke soort aan zoals aangegeven.

3

Je kunt in de volle grond of in een verhoogde plantenbak aan de slag. Verbeter bestaande grond met compost of tuinaarde, of vul een plantenbak met potgrond. Breng in beide gevallen een dikke laag aan van minstens 30 à 40 cm losse, luchtige aarde.

4

Teken met dunne lijnen wit zand de structuur van de plantvakken over op de zwarte aarde. Verdeel de plastic potjes met de plantjes erin gelijkmatig over de verschillende vakken.

5

Haal een potje weg en maak met een plantschepje een plantgat op dezelfde plek, net zo diep als de pot hoog is. Houd met één hand het potje ondersteboven, en knijp met de andere hand voorzichtig de kluit los van de pot, tot de plant er met wortels en al uit schuift.

6

Plaats de wortelkluit in het plantgat en vul de zijkanten opnieuw losjes met aarde. Druk de aarde niet te hard aan. Zorg dat de bovenkant van de kluit precies overeenkomt met de hoogte van de aarde rondom, en dat die er zeker niet bovenuit steekt.

7

Geef net na de aanplanting overvloedig water en waak er zeker de eerste weken over dat de aarde niet uitdroogt.

8

In het najaar sterven de meeste planten af. Ga niet meteen aan het snoeien en opruimen, want het dorre loof beschermt de plant en geeft een prachtig winterbeeld. Wacht de lente af en snoei dan de restanten van het vorige seizoen terug. Doe dat vanaf begin maart, na de zwaarste vorst en net voor de planten weer beginnen uit te lopen.

Klik hieronder op de plusjes voor meer info over de planten.