Als opwarming voor de Ronde van Vlaanderen zendt Eén al een paar jaar een terugblik uit op de Ronde van het jaar voordien. Helaas dit keer mét commentaar.

De Ronde is een door Woestijnvis gemaakt programma; een montage van uren en uren en uren film: wedstrijdbeelden, opnames van in de volgwagen, langs de weg, in de commentaarcabine, langs het parcours, ...