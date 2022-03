Topadviseur Poetin stapt op ‘uit onvrede met oorlog’

De Russische topfunctionaris Anatoli Tsjoebajs is afgetreden als klimaatadviseur van president Poetin. Volgens persbureau Bloomberg is Tsjoebajs naar Turkije vertrokken.

Tsjoebajs kondigde zijn ontslag aan in een brief aan zijn collega’s en vrienden, zo meldt persbureau Bloomberg. Volgens ingewijden is hij stevig gekant tegen de Russische invasie in Oekraïne. Hij zou zo de hoogste ambtenaar zijn die breekt met het Kremlin over de invasie.

Het Kremlin bevestigt dat Tsjoebajs zijn functie heeft neergelegd, maar zwijgt over zijn beweegredenen. ‘Ja, Tsjoebajs heeft vrijwillig ontslag genomen’, verklaart Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Veel meer wilde hij niet kwijt.

Twee bronnen bevestigen aan persagentschap Reuters dat Tsjoebajs Rusland intussen heeft verlaten. De krant Kommersant publiceerde zelfs een wazige foto waarop de Rus geld lijkt af te halen in de Turkse stad Istanboel.

Kommersant claims Anatoly Chubais is in Istanbul, as seen here getting cash out an ATM pic.twitter.com/EXEgV4P0XQ — max seddon (@maxseddon) March 23, 2022

Onvrede

Na het begin van de invasie vorige maand begon de topfunctionaris zijn onvrede te tonen. Zo postte hij foto’s van de vermoorde oppositiepoliticus Boris Nemtsov. Hij verwees ook naar de econoom Jegor Gajdar, die waarschuwde voor de imperialistische gevaren van de ambities van president Poetin. In de jaren 90 was Gajdar, die in 2009 is overleden, een tijdlang minister van Economie.

‘In onze discussies over de toekomst van Rusland was ik het niet altijd met hem eens’, stelt Tsjoebajs. ‘Maar het lijkt erop dat Gajdar de strategische risico’s beter begreep dan ik, en dat ik fout zat.’

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Tsjoebajs uit onvrede met de oorlog is opgestapt. ‘Anatoli Tsjoebajs heeft Rusland enkel verlaten om zijn eigen vel en zijn eigen geld te redden’, tweet Kira Yarmysh, woordvoerster van oppositieleider Aleksej Navalny, die in Rusland in de cel zit.

Carrière

De 66-jarige topfunctionaris is een oudgediende en bekende naam in Rusland. Onder voormalig president Boris Jeltsin overzag hij in de jaren 90 de privatisering van de Russische economie. Door zijn omstreden hervormingsprogramma kregen sluwe zakenlui grote delen van de industrie in handen. Het was ook Tsjoebajs die Poetin destijds introduceerde in het Kremlin.

Later bekleedde Tsjoebajs nog tal van hoge functies, onder meer als baas van het staatselektriciteitsbedrijf. De laatste tijd onderhield hij voor Poetin de banden met internationale organisaties, onder meer op het gebied van klimaatbeleid.

Nog maar weinig functionarissen van het Kremlin hebben zich tegen de oorlog uitgesproken. Het vertrek van Tsjoebajs betekent dan ook niet meteen dat Poetins macht afbrokkelt. Sinds de oorlog is gestart, probeert het Kremlin kritische stemmen systematisch de kop in te drukken. Op 16 maart waarschuwde Poetin nog dat hij Rusland zou ‘zuiveren’ van ‘uitschot en verraders’.