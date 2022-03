Citadelpark weer achtergelaten als stortplaats: ‘Werkelijk degoutant’

Op enkele plekken in het Citadelpark werd donderdagochtend hopen vuilnis aangetroffen. Vuile parken zijn al enkele jaren een hardnekkig fenomeen in Gent.

Tijdens de lockdown en de coronacrisis werd het een kwalijke gewoonte: de parken in de stad werden om de haverklap achtergelaten als een vuilnisbelt door feestende jongeren. Na het eerste mooie lenteweer blijft nu opnieuw veel afval liggen, zo blijkt uit een foto van de Gentse schepen Astrid De Bruycker (Vooruit).

‘Wat een idyllische ochtend in het Citadelpark had kunnen zijn’, schrijft De Bruycker bij de foto van een park vol blikjes, plastic zakken, eetresten, flessen … Het afval wordt telkens opnieuw opgeruimd, door de Groendienst of Ivago. Maar De Bruycker vraagt zicht af wat hieraan te doen is.

Help mij eens, Twitter, hoe lossen we dit op? Sensibilisering, opruimacties, extra vuilbakken, patrouilles van politie en gemeenschapswachten: all done. #gent #citadelpark pic.twitter.com/uBoJxR0sYc — Astrid De Bruycker (@astriddebr) March 24, 2022

Ivago en het stadsbestuur probeerden de voorbije jaren met sensibilisering, opruimacties, extra vuilnisbakken, patrouilles van politie en gemeenschapswachten een verschil te maken, maar blijkbaar zonder veel resultaat.

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) kondigt in een reactie onmiddellijke boetes aan. ‘Werkelijk degoutant’, zegt hij op Twitter. ‘Iedereen die daar mee voor gezorgd heeft, mag zich diep schamen. Sommigen hebben precies geen opvoeding gehad. Vanaf april zetten we anonieme controleurs in die onmiddellijk en zonder waarschuwing beboeten bij achterlaten van zwerfvuil. Genoeg is genoeg.’