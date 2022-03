Haatbrieven gestuurd naar verschillende moskeeën in Vlaanderen en Brussel

Zeker twee Brusselse moskeeën dienden een klacht in bij het parket. De Moslimexecutieve Mehmet Üstün bevestigt dat hij in deze zaak als burgerlijke partij zal optreden.

Op de brieven die de moskeeën hebben ontvangen staat een karikatuur van de profeet Mohammed afgebeeld, gewapend met een hakmes. Bij de tekening stonden volgens de krant La Dernière Heure citaten uit de Koran die met opzet uit hun context zijn gehaald en ‘aanzetten tot haat, oorlog en de uitroeiing van niet-moslims’, aldus de krant.

De krant vernam dat verschillende moskeeën in Vlaanderen en Brussel sinds vorige week een anonieme brief hebben ontvangen met pamfletten en karikaturen waarin de profeet wordt beledigd en de islam een ‘godsdienst van terreur en hypocrisie’ wordt genoemd. Volgens La Dernière Heure werden de brieven in Gent gepost. De adressen zouden in het Nederlands geschreven zijn.

De moslimexecutieve Mehmet Üstün heeft de betrokken moskeeën onmiddellijk verzocht een klacht in te dienen bij het parket. De Brusselse moskeeën in Brussel hebben dat gedaan, bevestigt het parket. Het gaat om de Attadamoune moskee in Molenbeek en de Merkez Camii moskee in Anderlecht.

Volgens Üstun valt de timing op. De ramadan begint op zondag 2 april en volgens Üstün verklaart dat wellicht waarom de brieven op dit moment worden gestuurd, zegt hij aan Bruzz.

Ook de burgemeester van Molenbeek is op de hoogte gebracht: Catherine Moureaux (PS) reageerde onmiddellijk door contact op te nemen met de federale politie.