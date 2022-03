‘Jamaica wil onafhankelijk worden’, vertelt premier tijdens bezoek Britse royals

Na Barbados wil ook Jamaica af van de Britse koningin als staatshoofd. Dat liet de premier van Jamaica verstaan tijdens een bezoek van de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Excuses voor slavernij gaf prins William niet.

Andrew Holness, de premier van Jamaica, heeft de Britse prins William en zijn vrouw Kate laten weten dat het Caribische eiland ‘onafhankelijk’ wil worden.

‘Jamaica is, zoals u kunt zien, een land dat trots is op zijn geschiedenis en zeer trots op wat we hebben bereikt’, zei Holness. ‘We willen verder en zijn van plan om onze wens en lot te vervullen om een onafhankelijk, ontwikkeld en welvarend land te worden.’

Jamaica is onderdeel van het Gemenebest, met de Britse koningin Elizabeth als symbolisch staatshoofd. Net zoals Barbados vier maanden geleden wil ook Jamaica zijn laatste koloniale banden doorknippen.

Protest

Tegen de komst van William en Kate werd in Jamaica, net als de afgelopen dagen in Belize, geprotesteerd vanwege het kolonialisme en de rol van het Verenigd Koninkrijk in de slavernij. Demonstranten eisten verontschuldigingen en herstelbetalingen. ‘Seh yuh sorry!’, stond op protestborden.

Ook de premier heeft volgens royaltyverslaggevers het protest aangehaald. ‘Jamaica is een zeer vrij en liberaal land en de mensen zijn zeer uitgesproken. Ik weet zeker dat u al die expressie gisteren heeft gezien.’

Foto: AFP

Slavernij

Prins William en zijn vrouw Kate zijn bezig aan een tour langs voormalige Britse koloniën in het Caribische gebied. In een speech ging William niet in op de roep om zijn grootmoeder als staatshoofd te laten vallen. Ook lijken excuses voor slavernij nog een brug te ver, hoewel William zei dat hij het eens is met de verklaring van zijn vader Charles in Barbados, dat ‘de wreedheden van slavernij voor altijd een vlek op onze ­geschiedenis zijn’. ‘Slavernij was verschrikkelijk en het had nooit mogen gebeuren’, zei William.

De Jamaicaanse regering zei vorig jaar dat ze het Verenigd Koninkrijk een schadevergoeding wil vragen voor het transport van naar schatting 600.000 Afrikanen om op plantages te werken.