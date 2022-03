‘Poppenkast’ of herstel? Russische beurzen schieten hoger bij heropening

Na de langste sluiting ooit, ging de aandelenbeurs van Moskou vandaag weer open. De index schoot onmiddellijk de hoogte in, maar de handel is sterk beperkt en afgeschermd.

‘Een Potemkin-markt’, of een poppenkast. Zo noemt Daleep Singh, veiligheidsadviseur van de Amerikaanse regering, de heropstart van de beurs in Moskou. Sinds vandaag is er opnieuw handel in aandelen mogelijk, nadat de belangrijkste Russische beursindex een maand geleden, enkele uren na de Russische inval in Oekraïne, was stilgelegd. Maar de handel wordt beteugeld en afgeschermd voor buitenlanders.

Bij de heropening vanochtend schoot de toonaangevende MOEX-index in de eerste uren tot meer dan 12 procent hoger, waarbij vooral de Russische olie- en gasreuzen, Rosneft (+17 procent), Lukoil (+13 procent) en Gazprom (+15 procent), forse winsten konden optekenen. De aandelen van de nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot, die voorlopig amper nog internationale vluchten kan uitvoeren (DS 8 maart), kelderden dan weer met 18 procent, voor ze zich weer herstelden. Ook staatsbank VTB deelde in de klappen en verloor al zo’n 5 procent.

Niet speculeren

De beurshandel in Moskou is stevig aan banden gelegd. De beursvloer is slechts vier uur open en er mogen maar 33 van de 50 op de index genoteerde aandelen worden verhandeld. Shorten, of speculeren op koersdalingen, is verboden, en buitenlandse beleggers krijgen geen toegang tot de handel, uit schrik dat ze massaal Russische aandelen zouden dumpen. Bovendien zei Rusland eerder al dat het tot maximaal 10 miljard dollar staatsfondsen zou gebruiken om de aandelen kunstmatig te ondersteunen indien nodig.

Moskou heeft de beperkingen ingevoerd om de Russische beleggers en bedrijven te beschermen. Op 24 februari, nadat Russische soldaten Oekraïne waren binnengetrokken, crashte de beurs in Moskou met zo’n 45 procent – volgens Bloomberg de op vier na grootste duik ooit in de geschiedenis van de aandelenmarkt. Sindsdien zijn de westerse sancties tegen Russische bedrijven alleen maar uitgebreid.

Is bodem bereikt?

De heropening van de Russische beurs komt er na de langste sluiting ooit. Het Kremlin hoopt dat de bodem is bereikt en dat binnenlandse investeerders de beurzen zullen schragen. De koersstijging vandaag kan daarbij een eerste stap richting normalisatie zijn. Maar analisten zijn verdeeld in hun voorspellingen. ‘Ik zie momenteel geen erg overtuigende bodem’, zegt Per Hammarlund, die bij de Zweedse bank SEB gespecialiseerd is in opkomende markten, tegenover Bloomberg. ‘De stijging van vandaag wordt heel waarschijnlijk veroorzaakt door het kopen van aandelen door de autoriteiten, en de beperkingen zullen niet snel worden opgeheven. Dit wordt een van de manieren waarop het Kremlin westerse bedrijven probeert te straffen. Het zal nog een hele tijd duren voordat ze die posities kunnen lossen.’

Ook de Amerikaanse veiligheidsadviseur Singh vindt de Russische beurs ‘geen echte markt en geen duurzaam model’, zei hij in een statement. ‘Het onderstreept nog eens het isolement van Rusland binnen het wereldwijde financiële systeem.’