Overzicht oorlogssituatie | Felle Oekraïense weerstand en beperkte Russische winst

Terwijl vandaag in Brussel verschillende topontmoetingen plaatsvinden om de situatie in Oekraïne te bespreken, woedt de oorlog verder. Hieronder een overzicht van de situatie in Oekraïne.

• Het Oekraïense leger lijkt vooruitgang te boeken bij de strijd rond hoofdstad Kiev. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update. Oekraïense strijdkrachten voeren de druk op het Russische leger ten noordoosten van de hoofdstad op en organiseren met succes tegenaanvallen op Russische posities. Mogelijk zijn ze in staat om Russische troepen te omsingelen bij Boetsja en Irpin.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het Russische leger zich de afgelopen 24 uur teruggetrokken op meer dan 30 kilometer ten oosten van Kiev.

• Volgens het stadsbestuur van Boetsja, ten noordwesten van Kiev, staan verschillende dorpen in de regio op de rand van een humanitaire ramp. Op meerdere plekken is gas, elektriciteit en internet afgesloten. Verder zouden ‘Russische indringers huizen plunderen op zoek naar voedsel en alcohol, vee slachten en honden doodschieten’, aldus het stadsbestuur.

• Nabij het centrum van Kiev, in de historische wijk Podil, hebben Russische militairen woensdagmiddag het vuur geopend op een parkeerplaats, meldt burgemeester Vitali Klitsjko. Daarbij zijn één dode en twee gewonden gevallen. Ook een journalist van de onafhankelijke Russische nieuwssite The Insider is om het leven gekomen bij een aanval op de wijk Podil.

De aanvallen op Kiev hebben tot nu toe aan 264 burgers het leven gekost, zegt de burgemeester.

• Volgens het Pentagon lijkt het Russische leger nu prioriteit te geven aan de pro-Russische separatistische regio’s Loegansk en Donetsk. Bij bombardementen op Roebizjne, vlakbij Loegansk, zijn al zeker vier mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen.

• De slag om Marioepol gaat door met felle Oekraïense weerstand en beperkte Russische winst. Satellietfoto’s van de belegerde havenstad tonen enorme verwoestingen. De Oekraïense vicepremier zei eerder deze week dat zo’n 100.000 inwoners de belegerde havenstad willen verlaten, maar dat niet kunnen, omdat er geen veilige vluchtroutes zijn.

Vanaf Marioepol geldt geen staakt-het-vuren en er is ook geen vervoer geregeld om de stad uit te komen. Wie Marioepol alsnog wil ontvluchten, kan volgens Veresjtsjoek met alle risico’s van dien proberen om naar de naburige stad Berdjansk te gaan. Vanaf daar zou het wel mogelijk zijn om vervoer naar een andere plek te krijgen.

Donderdag zijn Rusland en Oekraïne het wel eens geworden over de oprichting van zeven humanitaire corridors om burgers vanaf donderdag uit Oekraïense steden te evacueren. Dat heeft de vicepremier gezegd.

Satellietbeelden Marioepol Foto: via reuters

• Er woedt momenteel een grote brand in de haven van Berdjansk, zo’n 80 kilometer ten zuidwesten van Marioepol. De Oekraïense marine noemt het een geslaagde aanval op een Russisch troepentransportschip.

• Het Russische ministerie van Defensie meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat de Russen heel Izjoem, een stad ten zuidoosten van Charkov, hadden ingenomen. De stad van naar schatting 45.000 inwoners ligt strategisch in het oosten van het land, tussen Charkov en het gebied in handen van pro-Russische separatisten, en ongeveer 95 kilometer van de Russische grens.

• Rusland zegt ook dat Russische strijdkrachten vanuit zee langeafstandswapens hebben gelanceerd om een Oekraïens wapendepot buiten de noordwestelijke stad Rivne en twee Tochka-U raketlanceerinrichtingen in een industriegebied in de buitenwijken van Kiev te raken.

• Volgens schattingen van de Navo zijn tot nu toe tussen de 7.000 en 15.000 Russische soldaten omgekomen in Oekraïne. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van Oekraïners, informatie die in Rusland is verspreid en bevindingen van inlichtingendiensten.