Alex Agnew annuleert show op Werchter na tegenvallende ticketverkoop

Alex Agnew annuleert zijn geplande jubileumshow in het Festivalpark van Werchter op zaterdag 18 juni. De ticketverkoop loopt niet naar verwachting.

Comedian Alex Agnew wou op 18 juni de festivalweide van Werchter vullen met zijn jubileumshowshow Wake me up when it’s over. Maar de voorstelling is geschrapt wegens tegenvallende ticketverkoop.

‘Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val’, begint Agnew. ‘Dus bij deze: mijn optreden op 18 juni op de wei van Werchter gaat niet door. Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalwei in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen? Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea.’

Tickethouders voor het optreden in Werchter worden door Ticketmaster op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op terugbetaling van hun ticket.

Zalen

Vanaf september brengt de comedian zijn show naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag en twintig jaar op de planken naar theaters en culturele centra in Vlaanderen. Er zijn ook enkele voorstellingen in Nederland gepland. ‘Van elk verkocht ticket gaat, zoals beloofd, nog steeds 1 euro naar het VUB Yamina Krossa Fonds om te strijd tegen borstkanker een handje toe te steken.’

Met zijn plan om op een festivalweide een show te brengen was Agnew niet aan zijn proefstuk toe: in 2011 vulde hij vijf keer het Sportpaleis, en speelde zo voor meer dan 60.000 fans.