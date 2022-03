De Boon – de nieuwe Vlaamse literatuurprijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt – bekroont het beste, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek in twee categorieën: fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. U kunt de uitreiking in Cultuurcentrum De Grote Post, in Oostende, hierboven live volgen vanaf 19.30 uur.