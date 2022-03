Mogelijke verkeershinder door Navo-top

In Brussel is donderdagochtend de Navo-tunnel bij het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Evere in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Dat heeft Brussel Mobiliteit voor 6 uur laten weten op Twitter. Op het hoofdkwartier van de Navo in Brussel komen de staatshoofden en regeringsleiders van de dertig lidstaten donderdagvoormiddag bijeen voor een bijzondere Navo-top over de Russische invasie in Oekraïne.

⚠️ #A201/avenue Léopold III est fermée toute la journée dans les deux directions entre le Ring 0 et l'intersection avec l’av Bordet toute la journée

⚠️ #A201/Leopold III laan is de gehele dag in beide richtingen afgesloten tussen de Ring 0 en het kruispunt met de Jules Bordetlaan https://t.co/Wzb3vCvz4R — PolBru (@zpz_polbru) March 24, 2022

De Amerikaanse president Joe Biden, die woensdagavond in Brussel is aangekomen, woont de bijeenkomst ook bij. Later op de dag zal Biden deelnemen aan een Europese top.

Doordat zoveel leiders naar ons land afzakken, zullen er veel verplaatsingen en escortes zijn in en rond de hoofdstad. De politie waarschuwt voor verkeershinder en raadt aan om niet met de wagen naar Brussel te komen en waar mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen.