Navo zou donderdag mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg verlengen

De secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, zou zijn mandaat - dat normaal eind september afloopt - donderdag met minstens een jaar verlengd moeten zien, zeggen diplomatieke bronnen woensdag.

Het besluit om zijn mandaat te verlengen wordt donderdag genomen door de staatshoofden en regeringsleiders van de 30 geallieerde landen tijdens een buitengewone topontmoeting in het hoofdkwartier van de organisatie in Brussel.

De redenering achter de verlenging is dat ‘je niet midden in een storm van kapitein verandert’ nu de Navo haar collectieve defensie versterkt met het oog op de Russische invasie in Oekraïne.

‘De beslissing is aan hen’, zei Stoltenberg woensdag op een persconferentie.

Het was nochtans de bedoeling dat Stoltenberg na zijn termijn bij de Navo gouverneur van de Noorse centrale bank zou worden. ‘We bereiden ons voor op de situatie dat Jens Stoltenberg langer is zijn functie als secretaris-generaal van de Navo zou kunnen blijven’, reageert de woordvoerder van het Noorse ministerie van Financiën.

Het mandaat van de Noorse Jens Stoltenberg als Navo-baas werd al drie keer verlengd. De geruchtenmolen over de mogelijke opvolgers draaide sinds afgelopen februari op volle toeren en daarbij valt ook de naam van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR).